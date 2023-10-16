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Генпрокуратура признала нежелательным австрийский университет

Генпрокуратура признала нежелательной организацию Central European University
Усилия Central European University направлены «на дискредитацию специальной военной операции и политического руководства» России, а его финансирование осуществляют подконтрольные Джорджу Соросу структуры, сказали в ведомстве
Здание университета в Вене
Здание университета в Вене (Фото: ceu.edu)

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской образовательной неправительственной организации Central European University из-за формирования «глобальной медийной антироссийской повестки», сообщается в телеграм-канале ведомства. Ее финансирование осуществляют подконтрольные миллиардеру Джорджу Соросу (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) структуры (фонды «Открытое общество», основанные Соросом, тоже признаны в России нежелательными организациями), указали там.

В ведомстве добавили, что Central European University называет своей целью продвижение ценностей «открытого общества и демократии» в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза, однако в действительности в настоящее время усилия университета «сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства» России.

Университет, утверждает Генпрокуратура, запустил ряд образовательных программ для студентов, в которых «умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности».

Акцент в них сделан на «якобы «военных преступлениях» России на Украине, «российской пропаганде», заявлениях про «второсортность» граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию», заявили в ведомстве.

На сайте Central European University (CEU) сообщается, что концепция международного университета была разработана в 1989 году «группой интеллектуалов, большинство из которых были представителями антитоталитарной демократической оппозиции», она должна была способствовать переходу от диктатуры к демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Среди них был Сорос.

CEU был основан в 1991 году как университет с несколькими кампусами в Праге, Будапеште, а затем в Варшаве. Он предлагал программы последипломного образования, в основном в области социальных и гуманитарных наук и права. Студентами были выходцы в основном из стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. К 1995 году кампус в Будапеште стал главным.

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Университет имеет аккредитацию в США и Австрии. Австрийский филиал CEU — частный университет Central European University в Вене.

Сейчас в CEU обучаются студенты более чем из 110 стран.

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Елена Чернышова
Генпрокуратура нежелательные организации
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