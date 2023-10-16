Минюст объяснил идею лишать адвокатов статуса при переезде за границу

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Предложение Минюста ввести дополнительное основание для возможного прекращения статуса адвоката — выезд из страны на постоянное место жительства либо на срок более одного года без уважительной причины — связано со случаями, когда адвокаты уезжали на длительный срок или на постоянное место жительства из России, в том числе в недружественные страны, но продолжали деятельность. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Важно отметить, что данная мера не будет затрагивать тех, кто осуществляет выезд для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы России органами государственной власти или российскими организациями, и по иным уважительным причинам», — сказали в Минюсте.

Ранее о том, что российские адвокаты могут лишаться статуса в случае их отъезда за границу, сообщила «Коммерсанту» Федеральная палата адвокатов (ФПА).

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2023 года, но эти поправки подготовили ко второму чтению. Проект ужесточал «требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты», вводил единый госреестр адвокатов и регламентировал статус общеадвокатской информационной системы. В апреле его приняли в первом чтении.

Адвокат столичной адвокатской палаты Илья Сидоров отметил, что такое основание для лишения статуса противоречит ч. 2 ст. 27 Конституции, согласно которой каждый россиянин может свободно выезжать за пределы страны.

Кроме этого, российский адвокат может за рубежом оказывать юридическую помощь российским гражданам или компаниям, а продолжительность таких судебных споров и других процедур может превышать один год, напомнил Сидоров.

Он также подчеркнул, что российский закон не запрещает гражданам других стран получать статус адвоката: например, в Москве есть адвокаты с гражданством Украины.