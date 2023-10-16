 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минюст объяснил идею лишать адвокатов статуса при переезде за границу

Минюст: адвокатов могут лишить статуса из-за длительного нахождения за границей
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Предложение Минюста ввести дополнительное основание для возможного прекращения статуса адвоката — выезд из страны на постоянное место жительства либо на срок более одного года без уважительной причины — связано со случаями, когда адвокаты уезжали на длительный срок или на постоянное место жительства из России, в том числе в недружественные страны, но продолжали деятельность. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Важно отметить, что данная мера не будет затрагивать тех, кто осуществляет выезд для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы России органами государственной власти или российскими организациями, и по иным уважительным причинам», — сказали в Минюсте.

Ранее о том, что российские адвокаты могут лишаться статуса в случае их отъезда за границу, сообщила «Коммерсанту» Федеральная палата адвокатов (ФПА).

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2023 года, но эти поправки подготовили ко второму чтению. Проект ужесточал «требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты», вводил единый госреестр адвокатов и регламентировал статус общеадвокатской информационной системы. В апреле его приняли в первом чтении.

Адвокат столичной адвокатской палаты Илья Сидоров отметил, что такое основание для лишения статуса противоречит ч. 2 ст. 27 Конституции, согласно которой каждый россиянин может свободно выезжать за пределы страны.

Кроме этого, российский адвокат может за рубежом оказывать юридическую помощь российским гражданам или компаниям, а продолжительность таких судебных споров и других процедур может превышать один год, напомнил Сидоров.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 недооцененных угроз рынка и нереализованных возможностей
Как депрессивная Япония добилась бурного роста экономики и рынка акций
Карьерный путь без выгорания: как лидеру не терять равновесие
Акции российского нефтегаза выросли в 2023 году на 56%. Что будет дальше

Он также подчеркнул, что российский закон не запрещает гражданам других стран получать статус адвоката: например, в Москве есть адвокаты с гражданством Украины.

Теги
Минюст новости адвокаты адвокатский статус
Материалы по теме
Уехавших из России адвокатов предложили лишать статуса
Общество
Суд арестовал защищавших Навального адвокатов
Политика
ФСБ завела дело о госизмене против адвоката Новикова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16:29
Игрок сборной Франции извинился за смех во время минуты молчания Спорт, 21:36
Россия отзовет свою ратификацию ДВЗЯИ. Что это значит Политика, 21:33
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:22
Президент Грузии отказалась уходить в отставку Политика, 21:11
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 21:02
Сборная России на 89-й минуте спаслась от поражения от 109-й сборной мира Спорт, 20:59
Путин после разговора с четырьмя президентами созвонился с Нетаньяху Политика, 20:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Карта на 16 октября Политика, 20:48
В SberCIB допустили рост ставки ЦБ до 17% до конца года Инвестиции, 20:44
В Москве арестовали замглавы отдела СК за незаконное предпринимательство Политика, 20:38
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 20:38
Адвокат Навального Александр Федулов уехал из России Политика, 20:30
Малкин вошел в тройку лучших игроков стартовой недели в НХЛ Спорт, 20:30
В ООН назвали выдворение палестинцев из Газы военным преступлением Политика, 20:19