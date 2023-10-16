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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МИД Китая заявил о поддержке «справедливого дела» народа Палестины

Глава МИД Ван И: Китай поддержит защиту национальных прав палестинского народа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Китай выступает за создание независимого государства Палестина и поддерживает палестинский народ в этом «справедливом деле по защите своих национальных прав», заявил Ван И. Он также призвал не отвечать насилием на насилие
Ван И
Ван И (Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС)

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со стоим иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахяном подчеркнул необходимость деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает CGTN.

По словам Ван И, Китай поддерживает исламские страны «в укреплении координации по палестинскому вопросу», а также выступает против любых действий, которые причиняют вред гражданскому населению. «Обращение к насилию в ответ на насилие только причинит еще больший вред и усугубит кризис», — отметил дипломат.

Причиной эскалации он назвал «многолетнее пренебрежение» правами палестинского народа на возвращение в регион и создание независимого государства. «Китай продолжит стоять на стороне мира и справедливости, поддерживая справедливое дело палестинского народа по защите своих национальных прав», заключил министр.

Китай после начала войны Израиля с ХАМАС призвал к немедленной деэскалации и началу переговоров. В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном Ван И подчеркивал, что мира на Ближнем Востоке не будет без примирения арабского и израильского народов. «Основной путь урегулирования «Вопроса Палестины» заключается в реализации плана «два государства для двух народов», создании независимого государства Палестина и достижения мирного сосуществования между Палестиной и Израилем», — говорил министр.

США, напротив, выступили с твердой поддержкой действий Израиля. Президент США Джо Байден 16 октября повторил тезис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что боевиков ХАМАС необходимо уничтожить. Он назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газы и «варварством» ХАМАС есть огромная разница. «Израиль преследует группу людей, которые участвовали в варварстве, которое имеет такие же последствия, как и Холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. Они должны преследовать ХАМАС», — подчеркнул президент.

Как отмечает Financial Times, война между Израилем и ХАМАС станет большим испытанием для Китая, который стремится укрепить влияние в «традиционном для США» регионе. Газета напоминает, что Китай выбрал «нейтральную» позицию, в то время как США в нынешнем кризисе уже «продемонстрировали свою мощь», направив в Средиземное море две авианосные группы. В то же время у Пекина остаются рычаги влияния на Тегеран — «покровителя» ХАМАС и «Хезболлы», отмечает FT.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Палестина Китай ХАМАС Израиль
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