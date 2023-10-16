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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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FT описала, как конфликт на Ближнем Востоке отразится на «амбициях» Китая

FT: конфликт на Ближнем Востоке может подорвать региональное влияние Китая
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Из-за заявленной Китаем «нейтральной позиции» в войне между Израилем и ХАМАС влияние США в регионе может возрасти, пишет FT. В то же время у Пекина остаются рычаги влияния на Тегеран — «покровителя» ХАМАС и «Хезболлы»
Фото: Pool / Reuters
Фото: Pool / Reuters

Война между Израилем и ХАМАС станет большим испытанием для Китая, который стремится укрепить влияние в «традиционном для США» регионе, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных экспертов и дипломатические источники.

Как отмечает газета, США остается самой сильной военной державой на Ближнем Востоке и в нынешнем кризисе уже «продемонстрировали свою мощь», направив в Средиземное море две авианосные группы. Вашингтон также является основным дипломатическим игроком в регионе и главным союзником Израиля.

В то же время Китай, чья экономическая роль в регионе быстро росла последние десятилетия, находится в хороших отношениях почти со всеми из них, включая Иран — «покровителя» ХАМАС и ливанской «Хезбаллы». Газета напоминает, что в последние годы Пекин сыграл важную роль в привлечении четырех стран Ближнего Востока — Египта, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов — в группу стран БРИКС, а также способствовал «разрядке» отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

Опрошенные FT аналитики отмечают, что после начала войны между Израилем и ХАМАС Китай «избрал нейтральный тон», призвав обе стороны «сохранять спокойствие» и не осудив действия палестинской группировки. «Китай может договориться о чем-то между Саудовской Аравией и Ираном, хотя это и не создает большого доверия с израильской стороны», — сообщил один из дипломатических источников газеты.

По его словам, если Китай в ближайшее время не выберет сторону, то он не сможет выступать арбитром или посредником в данном конфликте.

По подсчетам FT, в настоящее время Китай опережает США по числу дипломатических миссий в регионе, а также является крупнейшим торговым партнером для большего количества ближневосточных стран, за исключением Израиля.

В то же время прямые инвестиции США преобладают в Израиле, Омане, Бахрейне, Ливане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Опрошенные изданием аналитики также указывают на «пропалестинские настроения» внутри Китая, где государственные СМИ обвиняют в начале конфликта США и их региональную политику. Такая позиция, как пишет FT, вызывает разочарование в Израиле.

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Так, в четверг МИД Израиля сообщил послу Китая на Ближнем Востоке Чжаю Цзюню, что официальная реакция Пекина на нападение ХАМАС неуместна и призвал признать право израильтян на самооборону. Посол США в Китае Николас Бернс также призвал Пекин «быть более эффективными» и «что-то отстаивать».

По словам директора китайской программы Стимсоновского центра Юн Суна, поддержка Палестины арабскими государствами будет только возрастать, что «в интересах Китая». Эксперт полагает, что Пекин в конечном итоге решительно поддержит Палестину, поскольку это может повысить его авторитет в арабском мире и укрепить позиции в регионе.

В то же время научный сотрудник Йельской школы права в США Мориц Рудольф считает, что Китай продолжит придерживаться нейтральной политики и «абстрактной риторики». «Это то, что китайцы всегда пытаются делать. Они знают, что будут играть более важную роль в этом регионе, они хотят стабильности, но в то же время они не хотят быть втянутыми в его сложности», — сказал он.

«Если Китай хочет достичь какой-то точки соприкосновения с США по политике на Ближнем Востоке, то роль одного из немногих игроков, способных каким-либо образом оказать давление на Тегеран, может стать преимуществом в дипломатическом арсенале Китая», — заявил доцент Королевского колледжа Лондона Алессандро Ардуино.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались утром 7 октября с вторжения боевиков палестинской группировки в южные районы Израиля. После этого Тель-Авив начал массированные обстрелы сектора Газа и призвал жителей района эвакуироваться на юг. 

В секторе Газа в результате боевых действий к 15 октября погибли 2,3 тыс. мирных жителей, в Израиле при нападении ХАМАС погибли порядка 1,3 тыс. человек, в том числе иностранцы. Число погибших израильских военных, по данным ЦАХАЛ, составило 279 человек.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай Израиль ХАМАС Ближний Восток США
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