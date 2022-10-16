Песков исключил встречу Путина с заместителем генсека ООН

Российский президент не планирует встречаться с прибывшим в Москву заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом, который участвует в переговорах по зерновой сделке

Мартин Гриффитс (Фото: John Macdougall / dpa / Global Look Press)

В графике российского президента Владимира Путина нет встречи с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом, который приехал в Москву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Также он пояснил, что запланированное на предстоящую неделю совещание Путина с членами Совбеза — это еженедельное оперативное заседание. Ранее о том, что мероприятие состоится в ближайшие дни, сообщил журналист Павел Зарубин, который ведет передачу «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия».

В переговорах по зерновой сделке, в рамках которой из украинских портов вывозят продовольствие, которое там застряло после начала боевых действий, вместе с Гриффитсом принимают участие генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и замглавы российского МИДа Сергей Вершинин. Они начались 16 октября в Москве.

Соглашения о вывозе зерна с Украины были подписаны Москвой и Киевом с Турцией и ООН в середине июля. По их условиям был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают экспортировать ей продовольствие и удобрения. Сделка истекает в конце ноября, ООН намерена договориться о ее продлении.

В то же время Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Путин называл ситуацию с вывозом зерна «сплошным надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС.