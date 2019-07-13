«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Economist исходил из заниженной цены бутерброда

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Журнал Economist опубликовал «индекс бигмака». Исходя из цены бутерброда в разных странах мира и курса валют, авторы исследования выясняли справедливую стоимость американского доллара. Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.

В соответствии с исследованием получается, что валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Это больше чем у украинской гривны, румынской леи, южноафриканского рэнда и малайзийского ринггита.

Авторы указывают, что если в США бигмак стоит $5,74, то в России — 130 руб., или чуть больше $2.

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад. Однако тогда методику расчета Economist раскритиковал сотрудник «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его словам, в них была заложена ошибка, поскольку бигмак, по мнению британцев, стоил в России 110 руб., тогда как практически по всей стране он в реальности стоил от 130 до 156 руб.

На сайте российского «Макдоналдса» цена бигмака отличается и от нынешних расчетов Economist. Цена бутерброда в Москве — 135 руб.

Что касается валют, которые, по мнению Economist, ближе всего к доллару, то это шведская крона, канадский доллар, норвежская крона, израильский шекель.