В.Жириновский: Графа "против всех" - это чушь и анархия

Владимир Жириновский раскритиковал инициативу о возвращении в избирательные бюллетени графы "против всех". "Графа "против всех" - это анархия", - заявил журналистам лидер ЛДПР.

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"Почему власть ее (графу. - Примеч. РБК) снова вводит? Они посчитали, что против всех - это в основном против власти, и раз графы нет, люди приходят и голосуют за какую-то оппозиционную партию. А если графу ввести, оппозиционные партии часть голосов потеряют", - сказал политик.

По словам В.Жириновского, ранее эту графу убрали, потому что "это стыдно, ни в одной стране мира, ни в каком бюллетене "против всех" не пишется, это чушь". "Те, кто выступают против всех, не идут на выборы. Во всем мире 30% людей не ходят на выборы", - отметил глава ЛДПР.

Он также предложил ввести штрафы за манкирование обязанностями избирателя. "Надо сделать первый понедельник апреля днем всех выборных кампаний и ввести штраф. Один раз не пришел - 3 тыс. руб., другой раз - 10 тыс., третий раз - 100 тыс., и будут как миленькие все ходить", - уверен В.Жириновский.

Напомним, сегодня группа сенаторов, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, внесла в Госдуму проект закона о введении формы голосования против всех кандидатов.

Такая инициатива позволит более полно реализовать установленное Конституцией РФ равенство избирательных прав, а граждане получат возможность выражать свою волю наиболее точно, считает В.Матвиенко.