«Врачи без границ» прекратила работу в России

«Врачи без границ» прекращает деятельность в России спустя 32 года работы. MSF объяснила это уведомлением от Минюста, в котором сказано, что ее российский офис исключают из реестра иностранных неправительственных организаций

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Международная некоммерческая организация «Врачи без границ» (MSF) объявила, что прекращает деятельность в России после того, как получила письмо от Минюста. В нем говорилось о решении исключить офис организации в России из реестра представительств иностранных неправительственных организаций.

«Врачи без границ» проработала в стране 32 года. Организация оказывала помощь бездомным, осуществляла программы лечения и профилактики туберкулеза и профилактики ВИЧ и СПИД, среди прочего.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить деятельность в России. Работа нашей организации построена на принципах независимости, беспристрастности, нейтралитета и на медицинской этике. Мы оказываем помощь, исходя из потребностей», — говорится в сообщении.

Организация отметила, что программы в России были сосредоточены в том числе на борьбе с туберкулезом, в частности в Чечне, Архангельской области, Иваново. Так, на сегодняшний день 41 пациент в Архангельской и Ивановской областях начал лечение от лекарственно-устойчивого туберкулеза в рамках одной из совместных с «Врачи без границ» программ, рассказали в MSF.

После начала боевых действий на Украине «Врачи без границ» работали с местными неправительственными организациями в Белгородской и Ростовской областях, в рамках этих программ гуманитарную помощь получили более 52 тыс. беженцев, свыше 15,4 тыс. человек получили бесплатную медицинскую, психиатрическую и психосоциальную поддержку. Также планировалось оказывать помощь уехавшим из Курской области после вторжения ВСУ, добавили в MSF.

В организации подчеркнули, что остаются «непоколебимыми в своем стремлении оказывать гуманитарную помощь нуждающимся <...> при условии, что соответствующие власти создадут необходимые условия для нашей работы».

«Нам очень грустно завершать наши программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, теперь останутся без поддержки, которую мы могли бы им оказать. MSF хотела бы продолжить работу в России, если это будет возможно», — заявил ответственный за программы в России операционный менеджер MSF Норман Ситали.

На сайте Минюста России говорится, что исключить из реестра иностранных неправительственных организаций могут, если ее российский офис не предоставил необходимую отчетность или «если деятельность филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации не соответствует заявленным в уведомлении целям, а также представленным в порядке отчетности сведениям».