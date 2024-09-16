Залившую зеленкой бюллетени на выборах президента освободили в зале суда

Суд приговорил к году колонии и освободил вылившую зеленку в урну с бюллетенями

Девушку задержали 15 марта. Она признала вину, сообщив, что телефонные мошенники выманили у нее крупную сумму и обещали вернуть деньги, если та испортит бюллетени

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Бутырский суд Москвы приговорил к одному году в колонии-поселении и сразу освободил от отбытия наказания 20-летнюю Алину Невмянову, которая в марте залила зеленкой урну для голосования во время президентских выборов.

Невмянову признали виновной по статье 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). При этом ей зачли срок содержания под арестом (из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии), передает «РИА Новости». Следствие запрашивало для девушки полтора года.

Невмянова испортила бюллетени зеленкой на избирательном участке 15 марта, в первый день голосования на президентских выборах. Инцидент произошел на участке на Алтуфьевском шоссе в Москве. Ее сразу задержали, а на следующий день арестовали.

Девушка признала вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке (в этом случае обвиняемый соглашается с предъявленными обвинениями, суд не исследует и не оценивает доказательства по делу, а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление).

Невмянова рассказывала на допросе, что незадолго до выборов стала жертвой телефонных мошенников, которые выманили у нее крупную сумму. По ее словам, злоумышленники обещали вернуть деньги, если она испортит бюллетени, писал ТАСС.