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Военная операция на Украине ,  
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Последствия обстрела Белгорода. Прямое включение телеканала РБК

Появились кадры с последствиями обстрела ВСУ по Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине

Последствия обстрела Белгорода. Прямое включение телеканала РБК
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Утром 16 сентября украинские силы ВСУ обстреляли Белгород. Ранения получили восемь человек, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам корреспондента РБК, видна была работа ПВО. «Вдалеке взрывалось, работал ПВО. Кассеты поражались прямо в воздухе. Была сильная взрывная волна», — рассказал он.

В результате попаданий загорелись частный дом и около 15 автомобилей, сообщили власти. Также были выбиты стекла в 21 многоквартирных домах и трех частных. Повреждения получил газопровод.

Гладков сообщил об обстреле Белгорода
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Белгород обстрел разрушения ВСУ

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