В Ростовской области иностранца заподозрили в подготовке теракта
ФСБ задержала иностранца в Ростовской области по подозрению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ведомства, передает ТАСС.
Задержанный — выходец одной из стран СНГ. По версии ФСБ, он готовился к диверсии на объектах «жизнеобеспечения населения» и собрал два самодельных взрывных устройства.
Задержанный прошел подготовку на базе Главного управления разведки Минобороны Украины в Киевской области, заявили в ФСБ. В Россию он приехал через территорию третьей страны.
У мужчины изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с украинской стороной.
Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК).
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