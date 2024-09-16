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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области иностранца заподозрили в подготовке теракта

ФСБ: в Ростовской области иностранца заподозрили в подготовке теракта
Сюжет
Военная операция на Украине
В ФСБ заявили, что выходец из одной из стран СНГ прошел подготовку на Украине и планировал совершить диверсию в Ростовской области
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

ФСБ задержала иностранца в Ростовской области по подозрению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ведомства, передает ТАСС.

Задержанный — выходец одной из стран СНГ. По версии ФСБ, он готовился к диверсии на объектах «жизнеобеспечения населения» и собрал два самодельных взрывных устройства.

Задержанный прошел подготовку на базе Главного управления разведки Минобороны Украины в Киевской области, заявили в ФСБ. В Россию он приехал через территорию третьей страны.

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У мужчины изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с украинской стороной.

Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК).

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Теги
Ростовская область ФСБ диверсия Военная операция на Украине

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