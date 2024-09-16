ФСБ: в Ростовской области иностранца заподозрили в подготовке теракта

В Ростовской области иностранца заподозрили в подготовке теракта

В ФСБ заявили, что выходец из одной из стран СНГ прошел подготовку на Украине и планировал совершить диверсию в Ростовской области

Фото: ТАСС

ФСБ задержала иностранца в Ростовской области по подозрению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ведомства, передает ТАСС.

Задержанный — выходец одной из стран СНГ. По версии ФСБ, он готовился к диверсии на объектах «жизнеобеспечения населения» и собрал два самодельных взрывных устройства.

Задержанный прошел подготовку на базе Главного управления разведки Минобороны Украины в Киевской области, заявили в ФСБ. В Россию он приехал через территорию третьей страны.

У мужчины изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с украинской стороной.

Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК).