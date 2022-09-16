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Военная операция на Украине ,  
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Германия, Франция и Польша призвали к пересмотру российской политики ЕС

МИД Франции, Германии и Польши призвали пересмотреть принципы российской политики ЕС
Представители МИД Франции, Германии и Польши заявили, что спецоперация на Украине стала поворотным моментом в отношениях ЕС с Москвой и теперь Евросоюзу придется пересмотреть основные принципы двусторонних отношений
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Евросоюзу на фоне событий на Украине необходимо пересмотреть основные принципы политики в отношении России, говорится в совместном заявлении министров по европейским делам Германии, Франции и Польши.

Дипломаты провели встречу в формате Веймарского треугольника — региональной группы для развития сотрудничества между тремя странами, которая существует с 1991 года.

В документе, опубликованном по итогам переговоров, они заявили, что «агрессивная» спецоперация России против Украины ознаменовала собой фундаментальный поворотный момент в отношениях Брюсселя и Москвы.

«Нам нужно заново определить ключевые руководящие принципы политики Евросоюза в отношении России», — отметили министры.

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Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Представители МИД Франции, Германии и Польши также отметили, что признают, что в долгосрочной перспективе помощь украинским военным предполагает «выход за рамки предоставления оборудования». В будущем в ЕС может быть создана специальная миссия «по обучению и помощи украинским силам в Евросоюзе, которая также будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники».

О том, что в ЕС обсуждают создание такой миссии, в августе сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В российском МИДе, комментируя его слова, призвали называть вещи своими именами. «ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

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