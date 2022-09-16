Reuters узнал, почему лидер КНР пропустил ужин с другими участниками ШОС
Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с участием глав 11 государств во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в соответствии с ограничениями по коронавирусу в его делегации, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана. Саммит проходит в узбекском Самарканде.
Это первая зарубежная поездка для 69-летнего Си Цзиньпина с начала пандемии коронавируса, уточняет агентство.
В саммите принимают участие президенты России, Турции, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Монголии, Азербайджана, Туркменистана и премьер-министры Индии и Пакистана.
Си Цзиньпин не присутствовал на групповом фотографировании, а также не участвовал в ужине, на котором присутствовали, в частности, российский президент Владимир Путин, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко, а также другие официальные лица. Помимо ужина, главы государств приняли участие в посадке деревьев и прогулялись по историко-этнографическому комплексу «Вечный город» в Самарканде.
На фотографиях с мероприятий видно, что главы государств общались без масок, но некоторые члены их делегаций носили их.
Путин и Си Цзиньпин на саммите провели личную встречу, на которой с сидели напротив друг друга за разными столами. Также китайский лидер принял участие во встрече с Путиным и президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Лидеры на ней сидели на значительном расстоянии за круглым столом, но затем сфотографировались вместе, на снимке они стояли почти рядом.
На заседании лидеров стран ШОС главы государств за столом также находились на расстоянии друг от друга, во время фотографирования между ними сохранили незначительную дистанцию.