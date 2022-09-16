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Reuters узнал, почему лидер КНР пропустил ужин с другими участниками ШОС

По данным собеседника агентства, делегация КНР придерживается особых правил из-за коронавируса — Си Цзиньпин впервые совершил зарубежный визит с момента начала пандемии
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с участием глав 11 государств во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в соответствии с ограничениями по коронавирусу в его делегации, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана. Саммит проходит в узбекском Самарканде.

Это первая зарубежная поездка для 69-летнего Си Цзиньпина с начала пандемии коронавируса, уточняет агентство.

В саммите принимают участие президенты России, Турции, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Монголии, Азербайджана, Туркменистана и премьер-министры Индии и Пакистана.

Си Цзиньпин не присутствовал на групповом фотографировании, а также не участвовал в ужине, на котором присутствовали, в частности, российский президент Владимир Путин, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко, а также другие официальные лица. Помимо ужина, главы государств приняли участие в посадке деревьев и прогулялись по историко-этнографическому комплексу «Вечный город» в Самарканде.

На фотографиях с мероприятий видно, что главы государств общались без масок, но некоторые члены их делегаций носили их.

Путин и другие лидеры стран ШОС прогулялись по Самарканду. Видео
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Путин и Си Цзиньпин на саммите провели личную встречу, на которой с сидели напротив друг друга за разными столами. Также китайский лидер принял участие во встрече с Путиным и президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Лидеры на ней сидели на значительном расстоянии за круглым столом, но затем сфотографировались вместе, на снимке они стояли почти рядом.

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На заседании лидеров стран ШОС главы государств за столом также находились на расстоянии друг от друга, во время фотографирования между ними сохранили незначительную дистанцию.

Авторы
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Лилия Пашкова
ШОС Китай Си Цзиньпин
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