Зеленский назвал свои основные задачи на посту президента

После переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой президент Украины выразил надежду, что Братислава поможет ему в решении этих целей

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей «главной миссией» как главы государства завершение войны и деоккупацию всех украинских территорий. Об этом он заявил на совместном брифинге с прибывшей в Киев с официальным визитом президентом Словакии Зузаной Чапутовой (трансляция брифинга велась на странице президента Украины в Facebook).

«И мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии. Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе», — сказал Зеленский, обращаясь к Чапутовой.

Президент Украины отметил, что Европа не будет в безопасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право. Поэтому Киев, по словам Зеленского, ожидает, что Братислава будет поддерживать его требования о полном выводе с территории Украины «оккупационных войск» и возвращении под украинский контроль всех временно оккупированных территорий.

13 сентября Зеленский заявил, что у его команды есть идеи по возвращению Крыма. Украинский лидер заявил, что они будут бороться за полуостров, причем «не только словами».