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Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
Ближнего круга президента — модернизированного «политбюро» — не существует, в Конституцию могут быть внесены «какие-то изменения», а Владимир Путин после 2024 года мог бы занять «какой-то другой пост», считает глава «Ростеха»
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.

«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России. Принадлежность к нему политологи «Минченко консалтинг» устанавливают при помощи неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит. Чемезова они называют членом «Политбюро 2.0».

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«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое «Политбюро 2.0»? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда», — заявил он, назвав сообщения о коллегиальных решениях глупостью.

По словам Чемезова, президент советуется с ним только в вопросах, связанных с деятельность «Ростеха». «В вопросах торговли вооружением либо наших предприятий — конечно, он звонит и спрашивает что-то», — говорит глава госкорпорации.

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Чемезов знаком с Путиным с начала 1980-х, они вместе служили в резидентуре в Дрездене, жили по соседству и делили одну служебную машину на двоих. В середине 1990-х Чемезов работал под руководством Путина в администрации президента.

В ответ на вопрос о его мнении, нужно ли Путину оставаться президентом после истечения полномочий в 2024 году, Чемезов сказал: «Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной — наверное, какой-то другой пост может занять».

Также глава «Ростеха» прокомментировал предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении изменений в Конституцию России. «Коренным образом, конечно, менять нельзя. Но жизнь идет, жизнь изменяется. Допустим, в Соединенных Штатах Конституции сотни лет. И то многократно были поправки. Наша не такая старая, поэтому, может быть, какие-то изменения внести можно», — считает Чемезов. Он не стал уточнять, какие именно это могут быть изменения, подчеркнув, что в любом случае предложения об изменениях в Основной закон должны быть вынесены на обсуждение народа.

В октябре 2018 года о том, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить точечными изменениями, заявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В декабре внесение поправок в Основной закон допустил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Полностью интервью с Сергеем Чемезовым читайте здесь

Авторы: Инна Сидоркова, Кирилл Сироткин
Теги: Сергей Чемезов, Политбюро, Владимир Путин
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