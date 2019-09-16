Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

Ближнего круга президента — модернизированного «политбюро» — не существует, в Конституцию могут быть внесены «какие-то изменения», а Владимир Путин после 2024 года мог бы занять «какой-то другой пост», считает глава «Ростеха»

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.

«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России. Принадлежность к нему политологи «Минченко консалтинг» устанавливают при помощи неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит. Чемезова они называют членом «Политбюро 2.0».

«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое «Политбюро 2.0»? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда», — заявил он, назвав сообщения о коллегиальных решениях глупостью.

По словам Чемезова, президент советуется с ним только в вопросах, связанных с деятельность «Ростеха». «В вопросах торговли вооружением либо наших предприятий — конечно, он звонит и спрашивает что-то», — говорит глава госкорпорации.