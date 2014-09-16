В меджлис крымско-татарского народа в Симферополе пришли с обыском

В Симферополе в здании меджлиса крымско-татарского народа утром в среду начался обыски — сначала в редакции газеты «Авдет», которая расположена в том же здании, что и меджлис, теперь обыск идет во всем здании, рассказал РБК секретарь меджлиса Заир Смедляев. По его словам, проводящие обыск сотрудники предъявили «какое-то решение суда и ордер», переговоры с ними ведет генеральный директор «Фонда «Крым» Риза Шевкиев, которому принадлежит здание.

Фото: РИА Новости

Обыск начался в 09:30, ведут его сотрудники Следственного комитета, объясняя проведение обыска следственными мероприятиями, уточнил РБК заместитель председателя меджлиса Айдер Аджимамбетов. Обыск продолжается, никого к зданию не подпускают, находящиеся в здании говорят, что просматривают и обыскивают все, говорит Аджимамбетов. Здание оцеплено полицией, снаружи дежурит несколько машин, сообщил Смедляев.

«Все это связано с событиями 3 мая», — предполагается Смедляев. Тогда меджлис крымско-татарского народа решил провести мирную акцию по встрече лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева на въезде в Крым в контрольном пункте «Армянск». Прибывшие встречающие прорвали российскую границу и направились к Джемилеву. «Произошла драка, раздался один выстрел», — рассказывал тогда пресс-секретарь меджлиса Лейла Муслимова на своей странице в Facebook. «С самого начала была установка, что меджлис не должен существовать в Крыму, наверное, главная причина обыска в этом», — говорит Аджимамбетов.

Как сообщил на своей странице в Facebook Рефат Чубаров, во вторник утром обыск также прошел в квартире члена меджлиса крымско-татарского народа Эскендера Бариева. К нему, написал Чубаров, ворвались сотрудники ФСБ в сопровождении автоматчиков в балаклавах. «Предъявив постановление с уже ставшим для Крыма дежурным перечнем — оружие, запрещенная литература — и в присутствии двух приведенных с собою «понятых» непрошенные гости перерыли все вещи в доме, включая и детские игрушки. В ходе обыска фээсбэшники изъяли и унесли с собой ноутбук и системный блок от стационарного компьютера», — написал в Facebook Рефат Чубаров.

Представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым Сергей Соколов отказался отвечать на вопрос о причинах проведения обыска в здании меджлиса.

В понедельник на здание меджлиса было совершено нападение, сообщает «Крым.Реалии». Трое неизвестных, чьи лица были закрыты масками, прибыли к зданию, двое мужчин сразу встали к входной двери, блокируя выход из здания, в руках одного из них был пистолет, а третий быстро поднялся по газовой трубе к флагу Украины, который был установлен на фасаде здания, и сорвал его, сообщает издание.

Полина Химшиашвили