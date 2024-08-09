Появились спутниковые снимки последствий атаки на погранпункт в Судже
Бои с ВСУ в приграничье Курской области продолжаются четвертые сутки, регион подвергается обстрелам и воздушным атакам. Из приграничных территорий, в том числе Суджанского района, организовали вывоз жителей.
9 августа Минобороны сообщило, что российские военные пресекли попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и поразили силы и технику украинских сил на западной окраине Суджи и у других населенных пунктов. Ведомство сообщило о переброске в Курскую область подкреплений, в том числе артиллерийских орудий, танков, тяжелой гусеничной техники.
В регионе введен режим ЧС. По данным Минздрава на 8 августа, в результате обстрелов пострадали 66 человек. Утром того же дня власти сообщали о четырех погибших.
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