Пушилин: семь человек ранены в результате удара ВСУ по ТЦ «Галактика»

В Донецке семь человек получили ранения при пожаре в ТЦ «Галактика»

Площадь пожара составила более 10 тыс. кв. м, среди пострадавших есть один подросток

Video

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка в торговом центре «Галактика» пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Здание торгового центра «Галактика» в Петровском районе охватил огонь. Также повреждения получило здание Центральной городской больницы № 14 города Донецка», — уточнил Пушилин.

Он добавил, что среди пострадавших один подросток, данные о раненых продолжают поступать. Площадь пожара в ТЦ составляет свыше 10 тыс. кв. м. По данным сети «Галактика», площадь всего торгового центра — 10,016 кв. м.

Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило днем 16 августа, что в торговом центре «Галактика» в Петровском районе Донецка начался пожар после удара ВСУ. По данным ТАСС, погибли два человека, а пожарные не могут приступить к тушению огня из-за продолжающегося обстрела окрестностей. Пушилин подтвердил, что оперативная обстановка вынуждает спасателей отъезжать на безопасное расстояние.