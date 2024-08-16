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Политика ,  
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Иностранцы перед получением российской визы будут проходить собеседование

Собеседование нужно будет пройти для проверки достоверности сведений, подтверждающих цель поездки и условия пребывания в России
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Иностранцы, подающие на визу в России, будут проходить через собеседование для проверки цели поездки и условий пребывания в стране, следует из нового постановления российского правительства.

«В ходе рассмотрения вопроса о выдаче иностранному гражданину визы в целях дополнительной проверки достоверности сведений, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию и условия пребывания на территории Российской Федерации, сотрудником уполномоченного государственного органа проводится личное собеседование с иностранным гражданином», — сказано в документе.

Во время собеседования иностранец может предоставить дополнительные документы, подтверждающие цель поездки.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Для въезда в Россию визы должны оформлять жители большинства европейских стран, США, Канады, Австралии, некоторых африканских и южноамериканских стран. Безвизовый режим установлен со странами СНГ, Кубой, Венесуэлой, при определенных условиях — с Китаем, Турцией и Сербией и другими странами.

Граждане 55 стран имеют возможность оформить для въезда электронную визу, то есть не обращаясь в консульское учреждение в своей стране. За год работы системы единой электронной визы с августа 2023-го ее оформили свыше 540 тыс. иностранцев.

Абсолютным лидером по числу оформленных электронных виз (254,2 тыс.) в Россию за год, по данным МИДа, стал Китай. Также в тройке стран-лидеров: Саудовская Аравия — ее жители оформили 43,4 тыс. электронных виз и Германия (42,6 тыс.). Замыкают пятерку Турция и Эстония. Их граждане оформили 32,8 тыс. и 28,6 тыс. электронных виз соответственно.

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