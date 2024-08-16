Хорватия решила вернуть обязательный воинский призыв
Хорватия вводит обязательную военную службу с 1 января 2025 года, ее срок составит два месяца, заявил министр обороны страны Иван Анушич. Его слова приводит Associated Press (AP).
По данным агентства, это решение обусловлено усилением напряженности в Европе после начала конфликта на Украине и гонкой вооружений на Балканском полуострове.
Министр обороны Хорватии также исключил экономию бюджетных средств в военной сфере.
Вооруженные силы Хорватии были сформированы 3 ноября 1991 года. На пике своей боевой мощи (1992–1999) численность армии оценивали до 190–220 тыс. человек, после чего она начала постепенно снижаться. В 2008 году Хорватия отменила обязательную военную службу и начала контрактное комплектование армии. Спустя год страна вступила в НАТО. По состоянию на 2020 год численность Вооруженных сил Хорватии составляла 15,6 тыс. человек.
По данным агентства, другие европейские страны рассматривают аналогичные меры или уже восстановили обязательную военную службу в ответ на усиление напряженности в регионе.
В апреле 2023 года обязательную военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет вернули в Латвии. Женщинам той же возрастной категории предложили поступить на добровольную службу. Отсрочка предусмотрена для тех, кто после 18 лет решил получить образование, кроме высшего. Срок службы составляет 11 месяцев.
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