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Хорватия решила вернуть обязательный воинский призыв

Хорватия решила вернуть обязательный воинский призыв с 2025 года
Хорватия возвращает призыв на военную службу с 1 января 2025 года, который был отменен в 2008-м. Причиной стала напряженность в Европе, заявили в Минобороны. Срок службы составит два месяца
Фото: Kristina Stedul Fabac / Pixsell / Zuma / Global Look Press
Фото: Kristina Stedul Fabac / Pixsell / Zuma / Global Look Press

Хорватия вводит обязательную военную службу с 1 января 2025 года, ее срок составит два месяца, заявил министр обороны страны Иван Анушич. Его слова приводит Associated Press (AP).

По данным агентства, это решение обусловлено усилением напряженности в Европе после начала конфликта на Украине и гонкой вооружений на Балканском полуострове.

Министр обороны Хорватии также исключил экономию бюджетных средств в военной сфере.

Вооруженные силы Хорватии были сформированы 3 ноября 1991 года. На пике своей боевой мощи (1992–1999) численность армии оценивали до 190–220 тыс. человек, после чего она начала постепенно снижаться. В 2008 году Хорватия отменила обязательную военную службу и начала контрактное комплектование армии. Спустя год страна вступила в НАТО. По состоянию на 2020 год численность Вооруженных сил Хорватии составляла 15,6 тыс. человек.

По данным агентства, другие европейские страны рассматривают аналогичные меры или уже восстановили обязательную военную службу в ответ на усиление напряженности в регионе.

В апреле 2023 года обязательную военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет вернули в Латвии. Женщинам той же возрастной категории предложили поступить на добровольную службу. Отсрочка предусмотрена для тех, кто после 18 лет решил получить образование, кроме высшего. Срок службы составляет 11 месяцев.

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