В Белоруссии заявили о вероятных «пакостях» со стороны Украины

Глава Минобороны Белоруссии назвал напряженной обстановку на «южном операционном направлении» и увидел риски вооруженных провокаций со стороны Украины. Лукашенко ответил, что у Минска есть все для «отражения вероятных пакостей»

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На всех участках госграницы Белоруссии отмечается активная деятельность Сил специальных операций и Службы безопасности Украины, высока вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин в ходе совещания с президентом Александром Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

«Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной», — сказал он, отметив, что Украина ведет непрерывную разведку с помощью беспилотников. «В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», — добавил Хренин.

Лукашенко, в свою очередь, ответил, что Белоруссия имеет все необходимое для «отражения вероятных пакостей». «Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все», — сказал он.

На совещании также присутствовали госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, начальник Генштаба Павел Муравейко и начальник главного разведывательного управления Владимир Куприянюк.