Захарова объяснила отказ журналистке Politico в визе

У властей России вызывает вопросы реальная цель деятельности нидерландской журналистки Евы Хартог, которой было отказано в продлении визы, пояснила представитель МИДа. Хартог покинула страну

Мария Захарова (Фото: ТАСС)

У Москвы вызывает вопросы реальная цель деятельности нидерландской журналистки Евы Хартог, а отказ продлить ей визу не должен удивлять в связи с «травлей российских журналистов», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии ТАСС.

«В связи с травлей российских журналистов и СМИ со стороны ЕС, к которой присоединилось нидерландское правительство, непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросы в контексте ответных мер России», — сказала она.

По словам Захаровой, Хартог никогда не была аккредитована при российском МИДе от бельгийского издания Politico, а с 2019 года работала в России по аккредитации от нидерландского издания De Groene Amsterdammer.

«В 2022 году вышло всего пять статей за ее авторством, что не может не вызывать вопросов о реальных целях ее деятельности», — отметила Захарова.

В марте прошлого года журналистка, «заявив в собственной статье о своем стремлении «уехать куда угодно, подальше от России», покинула страну, утверждает представитель внешнеполитического ведомства. Хартог не было в России до конца прошлого года.

Хартог в статье в De Groene Amsterdammer написала, что в начале августа посетила суд над оппозиционером Алексеем Навальным, а через два дня после этого ей сообщили из российского МИДа, что «впервые за десять лет» ей отказано в продлении визы. Решение. пишет она, было принято «соответствующими органами». Хартог дали шесть дней на отъезд из страны, она была «неприятно удивлена».

Politico отмечает, что после начала военных действий на Украине иностранные журналисты обязаны подавать заявление на российскую визу и аккредитацию каждые три месяца, а не раз в год, как прежде. Высылка Хартог — первый известный случай с начала боевых действий, когда зарубежный журналист вынужден покинуть Россию, пишет издание.

Главный редактор Politico Europe Джамиль Андерлини сообщил, что журналистка благополучно покинула Москву. И выразил надежду, что она в ближайшее время сможет вернуться обратно, «чтобы продолжить беспристрастное освещение российской политики».

35-летняя Хартог — гражданка Нидерландов с российскими корнями, она переехала в Москву в 2013 году. Сначала работала редактором в Moscow Times, а затем стала главным редактором издания. С 2019 года писала для De Groene Amsterdammer, а в последнее время была корреспондентом Politico Europe в России.