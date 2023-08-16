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Захарова объяснила отказ журналистке Politico в визе

Представитель МИД Мария Захарова объяснила отказ в визе журналистке Politico Еве Хартог
У властей России вызывает вопросы реальная цель деятельности нидерландской журналистки Евы Хартог, которой было отказано в продлении визы, пояснила представитель МИДа. Хартог покинула страну
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

У Москвы вызывает вопросы реальная цель деятельности нидерландской журналистки Евы Хартог, а отказ продлить ей визу не должен удивлять в связи с «травлей российских журналистов», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии ТАСС.

«В связи с травлей российских журналистов и СМИ со стороны ЕС, к которой присоединилось нидерландское правительство, непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросы в контексте ответных мер России», — сказала она.

По словам Захаровой, Хартог никогда не была аккредитована при российском МИДе от бельгийского издания Politico, а с 2019 года работала в России по аккредитации от нидерландского издания De Groene Amsterdammer.

«В 2022 году вышло всего пять статей за ее авторством, что не может не вызывать вопросов о реальных целях ее деятельности», — отметила Захарова.

В марте прошлого года журналистка, «заявив в собственной статье о своем стремлении «уехать куда угодно, подальше от России», покинула страну, утверждает представитель внешнеполитического ведомства. Хартог не было в России до конца прошлого года.

Хартог в статье в De Groene Amsterdammer написала, что в начале августа посетила суд над оппозиционером Алексеем Навальным, а через два дня после этого ей сообщили из российского МИДа, что «впервые за десять лет» ей отказано в продлении визы. Решение. пишет она, было принято «соответствующими органами». Хартог дали шесть дней на отъезд из страны, она была «неприятно удивлена».

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Politico отмечает, что после начала военных действий на Украине иностранные журналисты обязаны подавать заявление на российскую визу и аккредитацию каждые три месяца, а не раз в год, как прежде. Высылка Хартог — первый известный случай с начала боевых действий, когда зарубежный журналист вынужден покинуть Россию, пишет издание.

Главный редактор Politico Europe Джамиль Андерлини сообщил, что журналистка благополучно покинула Москву. И выразил надежду, что она в ближайшее время сможет вернуться обратно, «чтобы продолжить беспристрастное освещение российской политики».

35-летняя Хартог — гражданка Нидерландов с российскими корнями, она переехала в Москву в 2013 году. Сначала работала редактором в Moscow Times, а затем стала главным редактором издания. С 2019 года писала для De Groene Amsterdammer, а в последнее время была корреспондентом Politico Europe в России.

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Елена Чернышова
Мария Захарова отказ в визе журналистка МИД Нидерланды Politico
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