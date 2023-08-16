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В Нидерландах сообщили о начавшейся там «легкой рецессии»

Статистическое бюро Нидерландов сообщило о начавшейся в стране «легкой рецессии»
Экономика Нидерландов снижается два квартала подряд и сейчас находится на уровне начала 2018 года, следует из данных статистического бюро страны. Глава последнего считает, что «легкая рецессия» может даже пойти на пользу экономике
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Голландская экономика сократилась на 0,3% во втором квартале по сравнению с первым. Поскольку экономический спад наблюдался и в первом квартале (на 0,4%), теперь экономика страны официально находится в рецессии, следует из данных Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS).

Рецессия (от лат. recessus — отступление) — устойчивое и значительное снижение темпов экономического роста. Чаще всего под этим понимается снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

Экономика королевства планомерно снижается с конца 2020 года. Тогда был зафиксирован последний резкий скачок роста ВВП — на 6,4% в третьем квартале. Сейчас ВВП Нидерландов находится на уровне начала 2018 года, а инфляция составляет 4,6%, следует из данных CBS.

Как отметили в организации, экономический спад во втором квартале связан в основном со снижением торгового баланса и сокращением потребления домохозяйствами. «Это не совсем классическая рецессия с массовыми банкротствами и массовой потерей людьми работы», — отметил в интервью телеканалу NOS главный экономист бюро Питер Хейн ван Муллиген. Число банкротств в Нидерландах по-прежнему низкое, и в стране по-прежнему больше рабочих мест, чем безработных.

«Поэтому нельзя говорить, что Нидерланды оказались перед угрозой экономического коллапса, — подчеркнул специалист. — Это просто период стагнации». Ван Муллиген отметил, что «легкая рецессия» может даже пойти на пользу экономике: «Если это давление на рынок труда несколько уменьшится, компаниям будет легче находить работников».

В июне о начавшейся рецессии в еврозоне сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Евростата. Экономика 20 стран ЕС сократилась на 0,1% с января по март вдобавок к снижению в четвертом квартале прошлого года на те же 0,1%. Это первая рецессия в еврозоне со времен пандемии, отмечает агентство.

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До этого Еврокомиссия прогнозировала, что ЕС удастся избежать рецессии и что в 2023 и 2024 годах ВВП союза должен вырасти на 1,0 и 1,7% соответственно. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отмечал, что европейская экономика находится в лучшей форме, чем прогнозировали прошлой осенью. В ЕК уточнили, что улучшение прогноза было «обусловлено контршоком в отношении условий торговли, вызванных снижением цен на энергоносители».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Нидерланды рецессия падение ВВП Инфляция
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