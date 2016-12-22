ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,52 66,27 EUR Нал. 76,78 75,39 USD Бирж. 66,98 -0,31 EUR Бирж. 76,09 -0,26 USD ЦБ. 66,38 -0,38 EUR ЦБ. 75,23 -1,01 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6395,50 -15,50 IMOEX 2260,07 -0,31% RTSI 1062,98 +0,73% Brent 70,94 +0,28% DJIA 25162,41 -0,54% Nasdaq 7774,12 -1,23%
СМИ узнали про подозрения дипломатов ЕС о прослушке со стороны Лондона
Лента новостей
Вице-президента Федерации кикбоксинга отправили под домашний арест 10:45, Общество Компания Худайнатова заявила о желании добывать уголь в Сибири 10:42, Бизнес Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:41, РБК и Сбербанк Почему криптовалюта Ethereum Classic подорожала на 16% 10:37, Крипто «Ведомости» сообщили о планах «Яндекса» начать продажи своего смартфона 10:37, Технологии и медиа Русфонд приглашает на день своего рождения 10:36, Партнерский материал Зампред Внешэкономбанка Золотарев покинул госкорпорацию 10:34, Бизнес Рубль укрепился на открытии торгов на Московской бирже 10:31, Финансы Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:16, РБК и Schneider Electric Чемпионат мира по футболу в России помог «МегаФону» увеличить выручку 10:09, Технологии и медиа Как сделать свой бизнес успешным: лайфхаки и подробные кейсы 10:07, Партнерский материал Роскачество рассказало о критериях при выборе школьных рюкзаков 10:03, Общество Полиция уточнила данные о числе жертв обрушения моста в Италии 09:57, Общество Ельцин, Сорос и мафия: что иностранные СМИ писали о кризисе 1998 года 09:55, Экономика Война чисел: почему рекордный бюджет Пентагона не так страшен для Москвы 09:53, Мнение Число пострадавших от передозировки наркотиков за день в США превысило 70 09:38, Общество Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 09:34, Партнерский материал СМИ узнали про подозрения дипломатов ЕС о прослушке со стороны Лондона 09:33, Политика Сенаторы в США призвали ООН расследовать убийство журналистов в ЦАР 09:30, Политика В Ростовской области грузовик въехал в стоящие на обочине машины 09:17, Общество В Китае ужесточили цензуру в интернете: акции соцсетей рухнули на 15% 09:14, Quote Рогозин допустил новые кадровые перестановки на предприятиях Роскосмоса 09:12, Политика WSJ узнала об отмене Трампом принятых Обамой правил совершения кибератак 09:03, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 08:53, РБК и Сбербанк США и Китай возобновят торговые переговоры 08:30, Экономика Посольство напомнило о годовщине интервенции США в Советскую Россию 08:18, Политика МЭР предложило ввести штрафы за застройку военных захоронений 08:04, Бизнес Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 07:51, РБК и Сбербанк
СМИ узнали про подозрения дипломатов ЕС о прослушке со стороны Лондона
Политика, 09:33
0
СМИ узнали про подозрения дипломатов ЕС о прослушке со стороны Лондона
Британские спецслужбы прослушивают дипломатов, участвующих в переговорах о Brexit, считают члены европейской делегации. Лондон настаивает, что не нуждается в методах спецслужб, пишет The Telegraph
Фото: Hannah Mckay / Reuters

Дипломаты Европейского союза, участвующие в переговорах по Brexit, опасаются, что их прослушивают британские спецслужбы. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

По словам собеседника издания, такие подозрения появились у дипломатов после того, как Лондон получил доступ к презентации с «политически чувствительной» информацией, не предназначенной для британских переговорщиков, буквально «спустя несколько часов» после того, как она была представлена.

Речь в презентации шла о том, что в перспективе 10–15 лет Великобритания может получить конкурентное преимущество перед странами ЕС, если при выходе из союза Лондон получит доступ к единому европейскому рынку товаров, но сохранит за собой право регулировать британский рынок услуг.

Тереза Мэй решила лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit
Политика

Как сообщил источник The Telegraph, после того как Лондон узнал о содержании документа, британская сторона приложила усилия, чтобы ЕС не сделал его достоянием широкой публики.

В Великобритании обвинения в шпионаже за европейскими дипломатами назвали плодом воображения. Участник британской делегации, участвующий в переговорах об условиях Brexit, отметил, что у Лондона нет необходимости прибегать к методам спецслужб, так как всегда можно найти «друзей, готовых поделиться информацией».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Великобритания , Brexit
Главное
МЭР предложило ввести штрафы за застройку военных захоронений Бизнес
Материалы по теме
Лондон пригрозил оставить ЕС без выплаты «отступных» по Brexit Политика
Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter