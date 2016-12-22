СМИ узнали про подозрения дипломатов ЕС о прослушке со стороны Лондона

Дипломаты Европейского союза, участвующие в переговорах по Brexit, опасаются, что их прослушивают британские спецслужбы. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.
По словам собеседника издания, такие подозрения появились у дипломатов после того, как Лондон получил доступ к презентации с «политически чувствительной» информацией, не предназначенной для британских переговорщиков, буквально «спустя несколько часов» после того, как она была представлена.
Речь в презентации шла о том, что в перспективе 10–15 лет Великобритания может получить конкурентное преимущество перед странами ЕС, если при выходе из союза Лондон получит доступ к единому европейскому рынку товаров, но сохранит за собой право регулировать британский рынок услуг.
Как сообщил источник The Telegraph, после того как Лондон узнал о содержании документа, британская сторона приложила усилия, чтобы ЕС не сделал его достоянием широкой публики.
В Великобритании обвинения в шпионаже за европейскими дипломатами назвали плодом воображения. Участник британской делегации, участвующий в переговорах об условиях Brexit, отметил, что у Лондона нет необходимости прибегать к методам спецслужб, так как всегда можно найти «друзей, готовых поделиться информацией».