В МИД России выступили против полного запрета «роботов-убийц»

Россия выступает за сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений, однако не готова их к категорическому запрету в рамках ООН

Роботизированный комплекс «Галтель» (Фото: army-news.ru)

Российская делегация намерена принять участие в переговорах Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений, которые в конце августа пройдут в Женеве под эгидой ООН. В Москве поддерживают ограничения на их использование, однако выступают против категорического их запрета отдельным документом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве объясняют, что говорить о запрете «роботов-убийц» пока рано, потому что речь идет о технике, у которой пока нет реально действующих образцов. По словам собеседника газеты, представление о смертоносных автономных системах «пока лишь весьма поверхностное и умозрительное».

Помимо этого в МИД указывают на сложности с разграничением гражданских и военных разработок в этой области, а также на тот факт, что все можно регулировать и с помощью ныне существующей международно-правовой базы.

При этом, как отмечает издание, российские военные используют искусственный интеллект в новейших разработках. Речь идет о роботизированных комплексах «Галтель», которые ищут неразорвавшиеся боеприпасы в районе сирийского порта Тартус, а также о системах «Былина», которые способны самостоятельно выбирать способы подавления сигналов противника.

Как отмечает издание, не готовы обсуждать мораторий на создание автономных боевых роботов и США, чьи компании - Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman – являются лидерами на этой рынке. Той же позиции придерживаются также Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Япония и Южная Корея.

Предполагается, что в Женеве может быть согласовано предложение Франции и Германии, которые предлагают принять политическое заявление, в котором страны гарантировали бы, что человек в любом случае будет играть ключевую роль при задействовании автономных боевых систем и сможет сохранять контроль над их действиями. Эту позицию готова поддержать и Россия, указывают в МИД.