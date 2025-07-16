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Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить

Ирек Файзуллин (в центре)
Ирек Файзуллин (в центре) (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, после того как тот «сходил покурить», передает корреспондент РБК.

«Только что с комитетом провели соответствующее совещание. Заодно покурить сходил. И обсудили все эти вопросы», — сказал Файзуллин на заседании в Госдуме

Володин ответил ему, что «покурил» — это пример. При этом, подчеркнул он, обсуждать насущные вопросы важно и правильно — даже если это делается в курилке.

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«Надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой», — отметил Володин.

Осенью прошлого года Володин предложил начать борьбу с пропагандой курения в интернете. Более всего ей подвержены дети, так как их психика не до конца сформирована, поэтому «надо сделать все для того, чтобы оградить подрастающее поколение».

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борьба с курением Вячеслав Володин Ирек Файзуллин
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Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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