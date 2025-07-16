Российские военные взяли под контроль село в ДНР

Российские подразделения продвинулись на границе ДНР и Днепропетровской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны.

Это небольшое село находится к югу от границы ДНР с Днепропетровской областью. Ранее в этом районе под контроль российских подразделений перешли населенные пункты Толстой, Ялта, Червоная Зирка, Поддубное.

Материал дополняется