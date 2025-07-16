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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные взяли под контроль село в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись на границе ДНР и Днепропетровской области
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны.

Это небольшое село находится к югу от границы ДНР с Днепропетровской областью. Ранее в этом районе под контроль российских подразделений перешли населенные пункты Толстой, Ялта, Червоная Зирка, Поддубное.

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