Трамп ответил на вопрос о роли своей жены в смене позиции по Украине

Трамп на вопрос о роли его жены Мелании в смене его позиции по конфликту на Украине, заявил, что она очень «умная и нейтральная» и, как и он, хочет прекращения гибели людей. Times назвал Меланию Трамп «неожиданным союзником» Киева

Дональд Трамп и Мелания Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп «очень нейтральна», заявил ее супруг, американский президент Дональд Трамп.

«Она очень умная. Она очень нейтральна, — сказал он. — Она чем-то похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать» (цитата по The New York Post, NYP).

Так Трамп ответил на вопрос о роли своей жены в смене его позиции по конфликту на Украине. Вечером 14 июля он заявил, что «разочарован» российским президентом Владимиром Путиным, и пригрозил вторичными пошлинами в отношении Москвы, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта.

В частности, Трамп отметил, что его беседы с Путиным «всегда очень приятны», но он приходит домой и рассказывает о них Мелании, чему она удивляется из-за продолжающихся ударов по Украине.

После этого The Times назвала Меланию Трамп «неожиданным союзником» украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме. NYP обратила внимание на посты украинцев в соцсетях с благодарностью в адрес первой леди США.

В Кремле сочли заявления Трампа «весьма серьезными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москве нужно время для их анализа, а Путин ответит на слова Трампа, если и когда посчитает нужным.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал неприемлемыми для Москвы попытки выдвинуть ей требования и ультиматумы. Министр Сергей Лавров отметил, что в Москве считают, что Трамп находится под давлением со стороны ЕС и НАТО, но хотят понять, что стоит за его заявлениями на самом деле.

Сам Трамп позже подчеркнул, что в конфликте не занимает чью-либо сторону, а хочет прекратить гибель людей. «Я на стороне человечества», — добавил он.