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Политика ,  
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Полиция провела обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана

Полицейские изъяли документацию. Силовики проверят работу администрации за 2023–2024 годы
Здание администрации Бабаюртовского района Дагестана
Здание администрации Бабаюртовского района Дагестана (Фото: администрация Бабаюртовского района)

Силовики провели обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана, сообщили ТАСС в районной администрации.

«Они проверяют работу администрации за 202302024 годы. Администрация работает в штатном режиме», — уточнил собеседник агентства.

По данным «РИА Новости», полицейские изымают документацию. Что конкретно ищут силовики — неизвестно.

Бабаюртовский район находится на севере Дагестана, регион расположен на Кумыкской плоскости. Административный центр района — село Бабаюрт, возглавляет районную администрацию Даниял Исламов.

РБК обратился за комментарием в СК Дагестана и направил запрос в администрацию Бабаюртовского района.

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В феврале 2018 года в Дагестане устроили обыски почти во всех министерствах, тогда выемки документов провели в большинстве структур республики. Из Москвы в Дагестан направили межведомственную комиссию для «декриминализации региона» вместе с сотрудниками центральных аппаратов федеральных правоохранительных ведомств. Выемки документов провели в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств.

Обыски в ведомствах сохраняются и в 2024 году.

В апреле в Махачкале силовики провели следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу о мошенничестве. Как писал «Коммерсантъ», его фигурантами могут стать руководители «Дагэнерго» — филиала ПАО «Россети Северный Кавказ».

В мае представители силовых структур обыскали Дагтехкадастр, задержаний не было. Тогда также изъяли документацию. «При необходимости министерство готово оказать силовикам всяческое содействие», — уточнили в пресс-службе министерства по земельным и имущественным отношениям республики.

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Теги
Мир Ландау
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Ольга Ваганова
Дагестан силовики проверка выемка документов
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