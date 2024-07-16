Власти задумали расширить основания для включения в список террористов

Поправками предложено включать в реестр за ряд преступлений по «мотивам ненависти», в том числе — еще только подозреваемых. Эксперты предупредили, что адвокатам станет сложнее защищать доверителей

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривается расширение перечня оснований, по которым могут включать в реестр лиц и организаций, в отношении которых есть информация о причастности к терроризму или экстремизму. Документ опубликован в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Поправками предложено добавлять в реестр не только тех, кто связан с терактами и экстремистской деятельностью, но также подозреваемых и осужденных за убийство, причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязании и хулиганстве, если они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Еще одним основанием для включения в список могут стать постановления следователей или приговоры суда по статьям за геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны. Такие меры могут принять и против тех людей, кто совершил иные преступления по «мотивам ненависти».

Реестр физлиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, появился в 2001 году. Сейчас его публичная часть содержит более 15 тыс. имен и 554 названия юрлиц. Попадание в реестр означает блокировку всех счетов, запрет на выезд из России, а также ограничения на распоряжение собственностью. Попавший в реестр не сможет осуществлять финансовые операции на сумму, превышающую 10 тыс. руб. в месяц, получать пенсию, стипендию, пособия, а также вступать в наследство.

Адвокатам станет сложнее работать, так как в реестре попадут россияне, которые еще находятся в статусе обвиняемых, то есть невиновные до приговора суда, причем за деяния, которые даже по действующему весьма жесткому регулированию не относятся к числу экстремистских или террористических, объяснил «Ведомостям» старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

Меры контроля являются излишне жесткими, полагает адвокат Леонид Соловьев, «учитывая раздутость оснований для попадания в реестр». Он весте с тем не считает, что есть угроза существенного увеличения числа включенных в реестр физлиц: «Под этот состав попадает не так много людей, такой дополнительный мотив следователи довольно редко применяют, потому что он сложнодоказуемый и мало на что влияющий».

С ним не согласен юрист Станислав Селезнев, уверенный, что у силовиков появятся новые причины для вменения дополнительного мотива по целому ряду статей, для который будет достаточно экспертизы публичных высказываний лица. Сначала поправки могут привести к дополнительному ограничению публичной дискуссии, а затем — дать силовикам удобный инструмент давления на подследственных, рассказал юрист «Коммерсанту».