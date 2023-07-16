Власти Харькова сообщили о втором за сутки ударе по городу
Харьков второй раз за стуки подвергся удару, сообщил в своем Telegram глава областной администрации Олег Синегубов.
Мэр Игорь Терехов написал, что, по предварительным данным, зафиксировано попадание в Основянском районе на юге города. Позднее Синегубов это подтвердил. По его словам, на месте удара возник пожар, пострадали четыре человека.
В городе объявлена воздушная тревога, «Страна.ua» сообщает со ссылкой на местные паблики о пропаже света в некоторых районах города.
В ночь на 16 июля в Харькове также объявляли тревогу, произошло несколько взрывов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Терехов говорил о «прилетах» в центральной части города, в том числе в Шевченковском районе. По словам Синегубова, две ракеты попали в стадион и дорогу, в одном из домов выбило окна. О пострадавших не сообщалось.
Минобороны России с осени 2022 года заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины, отмечая, что не атакует гражданские объекты.