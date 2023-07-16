Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
В США заявили об отсутствии планов пополнять запасы кассетных боеприпасов Политика, 20:00
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 19:50
Власти предупредили о риске повышения уровня воды в реках под Туапсе Общество, 19:41
Власти Харькова сообщили о втором за сутки ударе по городу Политика, 19:38
Гладков сообщил об обстреле села Илёк-Пеньковка в Белгородской области Политика, 19:29
Прокуратура нашла мать младенца, обнаруженного под окнами дома в Москве Общество, 19:16
Как придумывают конфеты на фабрике РБК и КФ «Победа», 19:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд вернул государству похищенные у «МиГа» здания и участок в Москве Бизнес, 18:49
«Тинькофф» введет комиссию на пополнение карт «Мир» через чужие банкоматы Финансы, 18:42
Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями и грузовиком под Пермью Общество, 18:36
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 18:23
Россияне получили пять золотых медалей Международной физической олимпиады Общество, 18:13
Цены на бензин в Турции выросли на 20% за ночь Бизнес, 18:02
Как с минимальными инвестициями создать собственное медиа о музыке РБК и ВКонтакте, 17:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Харькова сообщили о втором за сутки ударе по городу

Глава харьковской обладминистрации Синегубов сообщил о втором за сутки ударе по городу
Удар пришелся по Основянскому району на юге Харькова, возник пожар. Город также подвергся атаке ночью
Игорь Терехов
Игорь Терехов (Фото: ihor_terekhov / Telegram)

Харьков второй раз за стуки подвергся удару, сообщил в своем Telegram глава областной администрации Олег Синегубов.

Мэр Игорь Терехов написал, что, по предварительным данным, зафиксировано попадание в Основянском районе на юге города. Позднее Синегубов это подтвердил. По его словам, на месте удара возник пожар, пострадали четыре человека.

В городе объявлена воздушная тревога, «Страна.ua» сообщает со ссылкой на местные паблики о пропаже света в некоторых районах города.

В ночь на 16 июля в Харькове также объявляли тревогу, произошло несколько взрывов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Терехов говорил о «прилетах» в центральной части города, в том числе в Шевченковском районе. По словам Синегубова, две ракеты попали в стадион и дорогу, в одном из домов выбило окна. О пострадавших не сообщалось.

Минобороны России с осени 2022 года заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины, отмечая, что не атакует гражданские объекты.

Читайте на РБК Pro
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Ни у кого не осталось сил: как работать с уставшей командой
Как защититься от падения рубля в 2023 году: четыре ключевых способа
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Теги
Харьков взрывы ракетный удар
Материалы по теме
Киев заявил об активном наступлении России в Харьковской области
Политика
В Харькове и пригороде Днепра прогремели взрывы
Политика
В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter