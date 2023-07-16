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Заместитель Шойгу встретился с бойцами из Югры после жалоб на командира

Власти ХМАО: заместитель Шойгу встретился с бойцами из Югры после жалоб на командира
Бойцы жаловались на неуставное отношение со стороны командира, в том числе имели место угрозы расправой. Губернатор Югры обратилась в Минобороны для разрешения ситуации, там заявили о «ряде кадровых решений»

Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин в зоне военной операции встретился с бойцами полка 1307, которые жаловались на неуставные отношения со стороны командира, и обозначил ряд кадровых решений в связи со сложившейся ситуацией, сообщили РБК в пресс-центре правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Информацию об этом передал руководитель регионального Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, который также поехал туда для проверки по поручению властей Югры.

«Виктор Горемыкин в рамках объезда подразделений встретился с личным составом полка 1307, в том числе и с югорчанами, которые высказывали недовольство положением дел. Также, по данным Логинова, генерал-полковник на месте озвучил установки относительно соблюдения графика предоставления отпусков военнослужащим, а также обозначил ряд кадровых решений Минобороны», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в военное ведомство.

Югорские мобилизованные не в первый раз жаловались на неподобающее отношение со стороны командира с позывным Гюрза. После первых сообщений губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в Минобороны и военную прокуратуру, после чего поступило сообщение о замене командира. Однако портал Muksun.fm со ссылкой на родственников мобилизованных писал, что командир остался прежним, изменился его позывной — вместо Гюрзы он стал Сирийцем, при этом отношение к подчиненным у него после жалоб ухудшилось. После новых жалоб Комарова обратилась к Горемыкину.

Как уточнили в пресс-центре правительства Югры, среди проблем мобилизованные называли непредоставление отпусков, отсутствие в военных билетах положенных отметок об участии в спецоперации, неполучение боеприпасов, экипировки и питания, несвоевременную эвакуацию и помощь раненым, а также угрозы избиения и физической расправы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
ХМАО Югра Минобороны
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