В Югре начали проверку после жалоб мобилизованных на командира

Бойцы из полка 1307 пожаловались на командира еще в начале июня, его должны были снять с должности. Но родственники военных рассказали, что изменился только его позывной, проблем стало еще больше. В ситуации разбирается губернатор

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры жалуются на командира из-за неудовлетворительных условий службы и издевательств, ситуацию взяла на контроль губернатор региона Наталья Комарова, сообщает местное издание Muksun.fm.

Издание уточняет, что в начале июля югорские мобилизованные из полка 1307 уже говорили о проблемах из-за командира: сломанная техника, отсутствие ротации, невозможность помыться и сходить за продуктами и т. д. Власти обратили внимание на ситуацию и в итоге командира сменили.

Однако сестра одного из них мобилизованных утверждает, что командир остался прежним. По ее словам, он получил «новый позывной «Сириец» вместо «Гюрза» и по факту продолжает командовать полком, к тому же, после прошлых жалоб его отношение к бойцам стало еще хуже.

О том, что в полку до сих пор сохраняются проблемы, рассказал и глава поселка Половинка Александр Старжинский, брат которого находится в зоне спецоперации. Сестра мобилизованного рассказала, что сейчас из ХМАО в полк отправилась проверка. Девушке удалось обратиться лично к губернатору Комаровой с просьбой разобраться в происходящем.

«Ситуация находится на контроле губернатора. Более подробные данные будут представлены по итогам всесторонней проверки информации на месте», — сообщили в пресс-центре правительства Югры.

Источник издания рассказал, что Комарова еще после первых жалоб связалась с военной прокуратурой, теперь же в зону спецоперации для проверки информации отправился руководитель местного АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов. Он подтвердил Muksun.fm, что приехал в зону боевых действий и указал, что «вопрос решается».

Проверку после обращений уполномоченного Стребковой также инициировала военная прокуратура.

РБК направил запрос в аппарат губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, обратился за комментарием к Наталье Стребковой.