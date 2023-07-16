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В Харькове прогремели взрывы

В Харькове после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Фото: Сергей Козлов / РИА Новости
Фото: Сергей Козлов / РИА Новости

В Харькове после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил в своем телеграм-канале мэр Игорь Терехов. Подробностей он не привел.

Тревога в настоящее время объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. По данным РБК-Украина, в Харькове прогремели как минимум три взрыва. 

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье и Сумах.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако 9 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
взрыв Харьков Воздушная тревога
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