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CNN узнал, что Йеллен в Китае могла попробовать галлюциногенные грибы

CNN: министр финансов США Йеллен в Китае могла попробовать галлюциногенные грибы
Министр финансов США в ходе визита в Китай употребила в пищу грибы разновидности Lanmaoa asiatica, которые считаются галлюциногенными, узнал CNN. В ресторане, где министр обедала, отметили, что все блюда готовят «качественно»
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай, проходившего с 6 по 9 июля, употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, некоторые из которых известны своими галлюциногенными эффектами, сообщает CNN.

По данным телеканала, вскоре после приземления в Пекине министр отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань.

«Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными», — сообщил телеканалу профессор института ботаники Куньмина Питер Мортимер. Он добавил, что ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций.

В самом ресторане, где Йеллен ела указанный вид грибов, CNN заявили, что все подаваемые блюда из них готовятся «качественно и полностью». Помощник министра сообщила телеканалу, что «все, что Йеллен ела в этом ресторане, ей понравилось, в том числе блюдо из грибов».

Поездка Йеллен в Пекин стала первым за последние четыре года посещением китайской столицы министром финансов США. На встрече с американскими предпринимателями в Китае министр обвинила Пекин в «карательных мерах против американских компаний», а также использовании нерыночных, по мнению США, инструментов экономического регулирования. Среди них она упомянула расширение субсидий для госпредприятий и местных компаний, а также ограничение доступа на рынок иностранных фирм.

Она отметила, что между США и Китаем сегодня есть серьезные разногласия, однако говорить о них нужно «четко и прямо». Переговоры в Китае Йеллен назвала продуктивными и содержательными, но в то же время отметила, что «ни один визит не решит наши проблемы в одночасье». «Но я ожидаю, что эта поездка поможет создать устойчивый и продуктивный канал связи с новой экономической командой Китая», — сказала она.

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Глава Минфина США подчеркнула, что Вашингтон не стремится отстраниться от экономики Китая, поскольку это «было бы катастрофичным для обеих стран и дестабилизирующим для мира». По ее словам, Соединенные Штаты хотят видеть «открытую, свободную и справедливую экономику», а не ту, которая «заставляет страны принимать чью-либо сторону».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
грибы Китай наркотики Джанет Йеллен США
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