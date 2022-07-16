Замглавы ВГА Херсонской области назвал расправой приговор его экс-коллеге

Власти Украины приговорили экс-коллегу Кирилла Стремоусова к пяти годам. По данным СБУ, женщина координировала «подрывную деятельность российской агентурной сети». Стремоусов утверждает, что не общался с ней после 24 февраля

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Кирилл Стремоусов, заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, сформированной на занятой российскими войсками территории, назвал расправой приговор, который власти Украины вынесли в отношении его бывшей коллеги, передает ТАСС.

16 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что помощницу Стремоусова задержали в Ивано-Франковске и приговорили к пяти годам лишения свободы. По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, женщина, находясь в Прикарпатье, «координировала информационную подрывную деятельность агентурной сети», созданной в пользу российских спецслужб и распространяла в интернете призывы к восстановлению СССР. Дехтяренко не уточнил имени задержанной, но сообщил, что при обысках у нее нашли российский паспорт.

Стремоусов заявил, что женщина работала главным редактором информагентства «Таврия ньюс» в Ивано-Франковске. Сам он говорит, что ранее был директором и собственником этого издания. «Официальное издание, у меня была лицензия на проведение информационной деятельности», — сказал он. Имени своей бывшей сотрудницы он также не назвал.

По утверждению замглавы ВГА, после начала российской военной операции он не поддерживал контакт с экс-коллегой. «Мы с ней общались до 24 февраля. После этого я ни с кем из своих коллег не выходил на связь, хотя у меня по всей Украине было около пяти тысяч человек. <...> Мне очень прискорбно, что она получила пять лет, хотя она вообще не имела никакого отношения к <...> моей нынешней деятельности», — заявил Стремоусов.

Накануне украинская Генпрокуратура сообщила о заочном аресте экс-депутата Верховной рады от «Слуги народа» Алексея Ковалева, который вошел в состав правительства, сформированного пророссийскими властями Херсонской области. Он получил там должность заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства. Власти Украины обвинили его в госизмене в условиях военного положения и «пособничестве государству-агрессору». В конце июля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили о подрыве машины Ковалева. Экс-депутат Рады утверждает, что украинские спецслужбы совершили против него диверсию.