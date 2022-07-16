МИД Латвии потребовал оценить действия детского СМИ за интервью Лукашенко

Рижская детская академия радио и телевидения взяла интервью у президента Белоруссии Лукашенко, спросив о формуле его успеха. После этого глава МИД Латвии поручил дать оценку действиям Academy KidsTV

Эдгар Ринкевич (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

МИД Латвии просит дать оценку действиям Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV, которая взяла интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Из-за грубого игнорирования рекомендаций по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена», — написал глава ведомства Эдгар Ринкевич в Twitter.

Близкий к президенту Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал интервью Лукашенко для Academy KidsTV. В нем юноша задал Лукашенко вопрос о формуле его успеха.

«Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются, потому что у человека — будущего президента — от природы должна быть определенная интуиция, должно быть определенное чувство, которое его никогда в жизни не подведет. Это в жизни не приобретешь — это должно быть у тебя от природы. Если этого нет, как у некоторых западных политиков, глав государств, в том числе, к сожалению, у наших соседей, тогда и президента нет», — ответил он.

Помимо этого, президент должен «быть таким, как все люди», подчеркнул Лукашенко.

Служба государственной безопасности Латвии отказалась от комментариев по этому конкретному случаю.

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Ринкевич в августе 2020 года, после президентских выборов в Белоруссии и последовавших протестов, внес Лукашенко и еще 29 белорусов в список людей, въезд которым в Латвию запрещен. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.

Лукашенко оценил действия стран Прибалтики фразой «вякнули из-под забора».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Штаб главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской результаты выборов не признал и заявил, что она набрала от 70 до 80% голосов. Сразу же после выборов начались массовые акции протеста, для подавления которых власти применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику.