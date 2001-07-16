Нижегородским губернатором может стать коммунист

На прошедших в минувшее воскресенье выборах губернатора Нижегородской области лидирует депутат Госдумы от КПРФ Геннадий Ходырев.

По данным областной избирательной комиссии, результаты обработки 98% бюллетеней свидетельствуют, что за Ходырева проголосовали 24,53% избирателей. На втором месте действующий губернатор Иван Скляров, получивший 20,86% голосов. На третьем – депутат Госдумы Вадим Булавинов (18,98%). За еще одного депутата - Дмитрия Савельева - проголосовали 12,83% избирателей, за скандально известного предпринимателя Андрея Климентьева - 10,55%. Против всех высказались 8,12% избирателей. Интересно, что в самом Нижнем Новгороде Геннадий Ходырев набрал 29,16% голосов, а его ближайший соперник Иван Скляров – лишь 7%, и лишь поддержка жителей сельских районов позволила губернатору занять второе место.

Как отметили в облизбиркоме, поскольку никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, в регионе будет назначен второй тур выборов, который пройдет через три недели. В нем примут участие Геннадий Ходырев и Иван Скляров.

В воскресенье проходили также выборы мэра Самары. Как сообщили РБК в городской избирательной комиссии, действующий глава администрации города Григорий Лиманский сохранил свой пост, набрав 50,13% голосов избирателей. На втором месте - гендиректор ООО "Самаратрансгаз" Геннадий Звягин - 24,42%. На избирательные участки пришли 33,77% от общего числа зарегистрированных избирателей. В избиркоме выразили уверенность, что окончательные итоги выборов не смогут внести существенных корректив в результаты голосования.