Минобороны сообщило о массированной атаке дронов на Белгородскую область
Силы ПВО сбили 51 беспилотник над Белгородской областью, заявило Минобороны.
Дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:30 мск, сообщили там.
Губернатор Вячеслав Гладков в 22:39 написал в телеграм-канале, что в результате атаки в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа получила ранения женщина. Там дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Пострадавшую с баротравмой госпитализировали.
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