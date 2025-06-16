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Политика ,  
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Минобороны сообщило о массированной атаке дронов на Белгородскую область

Минобороны: над Белгородской областью за 3,5 часа сбит 51 украинский беспилотник

Силы ПВО сбили 51 беспилотник над Белгородской областью, заявило Минобороны.

Дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:30 мск, сообщили там.

Губернатор Вячеслав Гладков в 22:39 написал в телеграм-канале, что в результате атаки в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа получила ранения женщина. Там дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Пострадавшую с баротравмой госпитализировали.

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