Правительство Забайкалья ушло в отставку после обвинений в «бездушности»

Губернатор Забайкальского края Осипов сообщил, что отправил правительство региона в отставку. Решению предшествовал визит в регион генпрокурора Краснова, который раскритиковал власти за приостановку выплат семьям погибших военных

Александр Осипов (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Правительство Забайкальского края отправлено в отставку, сообщил губернатор региона Александр Осипов в телеграм-канале. Решение было принято на внеочередном заседании правительства после того, как регион посетил генпрокурор России Игорь Краснов.

«В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору», — написал Осипов. Он отметил, что за факты «попустительского отношения» при исполнении должностных обязанностей «каждый понесет персональную ответственность».

Помимо отставки правительства, было принято решение о создании межведомственной кадровой комиссии. «Вместе с прокуратурой Забайкалья оценим соответствие занимаемым должностям всех руководителей, примем решения о назначениях на должности», — добавил он.

Краснов посетил Читу 6 июня. Во время личного приема граждан к генпрокурору обратилась вдова участника военной операции на Украине, которая не получила региональную выплату, — ее действие было приостановлено в 2025 году. Краснов заявил, что понять решение забайкальских властей ему «очень сложно». «Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал он.

По итогам визита пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Краснов взял под личный контроль обращение супруги погибшего участника военной операции. Он поручил военным и территориальным прокурорам «разобраться в причинах волокиты» и «провести анализ подобных случаев».

На внеочередном заседании Осипов отметил, что отставка правительства связана с «насущными проблемами граждан», для которых требуются системные решения. В качестве отдельной задачи он обозначил также усиление контроля над строительством социальных объектов в регионе.

В пресс-службе правительства Забайкалья уточнили, что руководители органов власти и заместители председателя правительства будут находиться в ранге исполняющих обязанности до соответствующих кадровых решений.