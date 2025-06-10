 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Правительство Забайкалья ушло в отставку после обвинений в «бездушности»

Правительство Забайкалья ушло в отставку после критики генпрокурора Краснова
Губернатор Забайкальского края Осипов сообщил, что отправил правительство региона в отставку. Решению предшествовал визит в регион генпрокурора Краснова, который раскритиковал власти за приостановку выплат семьям погибших военных
Александр Осипов
Александр Осипов (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Правительство Забайкальского края отправлено в отставку, сообщил губернатор региона Александр Осипов в телеграм-канале. Решение было принято на внеочередном заседании правительства после того, как регион посетил генпрокурор России Игорь Краснов.

«В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору», — написал Осипов. Он отметил, что за факты «попустительского отношения» при исполнении должностных обязанностей «каждый понесет персональную ответственность».

Помимо отставки правительства, было принято решение о создании межведомственной кадровой комиссии. «Вместе с прокуратурой Забайкалья оценим соответствие занимаемым должностям всех руководителей, примем решения о назначениях на должности», — добавил он.

Краснов посетил Читу 6 июня. Во время личного приема граждан к генпрокурору обратилась вдова участника военной операции на Украине, которая не получила региональную выплату, — ее действие было приостановлено в 2025 году. Краснов заявил, что понять решение забайкальских властей ему «очень сложно». «Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал он.

Краснов назвал «бездушием» отмену выплат семьям участников спецоперации
Политика
Игорь Краснов

По итогам визита пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Краснов взял под личный контроль обращение супруги погибшего участника военной операции. Он поручил военным и территориальным прокурорам «разобраться в причинах волокиты» и «провести анализ подобных случаев».

На внеочередном заседании Осипов отметил, что отставка правительства связана с «насущными проблемами граждан», для которых требуются системные решения. В качестве отдельной задачи он обозначил также усиление контроля над строительством социальных объектов в регионе.

В пресс-службе правительства Забайкалья уточнили, что руководители органов власти и заместители председателя правительства будут находиться в ранге исполняющих обязанности до соответствующих кадровых решений.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Забайкальский край отставка правительства Генпрокуратура Игорь Краснов
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
генпрокурор России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Огонь уничтожил семь построек в детском лагере «Огонек» в Забайкалье
Общество
Совладельца ТГК-14 задержали в Забайкалье
Бизнес
В Забайкалье завели дело из-за пропавших при тушении леса пожарных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Спрос вырос на треть: сколько стоит жилье на морских курортах в 2025 году Недвижимость, 15:45
Ozon и Wildberries исполнили предписания ФАС по скидкам продавцов Экономика, 15:42
Бойцы ВДВ в зоне спецоперации получили укороченный автомат Калашникова Политика, 15:36
Шлосберга отправили в изолятор временного содержания Политика, 15:35
Тарпищев назвал «проблемы в голове» причиной последних неудач Медведева Спорт, 15:34
В Москве отметили лучшие инновационные проекты столичных медиков Общество, 15:31
Универмаг в Национальном центре «Россия» обновили к летнему сезону Life, 15:28
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Белгородской области женщина пострадала при ударе БПЛА Политика, 15:26
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Зеленский назвал вопрос, который будет обсуждать только с Путиным Политика, 15:22
Воевавшую в Курской области за ВСУ датчанку попросили осудить на 30 лет Политика, 15:08
Пожар на грузовом судне у берегов Индии. Видео Общество, 15:08
Индекс биткоина на Мосбирже вырос на 3% в первый день запуска Инвестиции, 15:06
Цукерберг решил создать секретную команду разработчиков ИИ-сверхразума Технологии и медиа, 15:01