Минобороны заявило о готовности передать Украине еще более 2 тыс. тел

За неделю обменов на Украину отправили тела более 6 тыс. погибших, в ответ Россия получила тела 78 военнослужащих. Минобороны сообщило, что готово передать Киеву еще свыше 2 тыс. тел

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Россия готова передать Украине еще 2239 тел погибших украинских военных, сообщило Минобороны после завершающего этапа репатриации тел в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

Минобороны подтвердило, что в ходе завершающего раунда обмена Украине передали тела 1248 тел военнослужащих.

Украинская сторона передала тела 78 погибших российских военнослужащих.

«Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — сообщили в Минобороны.

На части этапов Украина не передавала тела погибших россиян, сообщал РБК источник в переговорной группе.