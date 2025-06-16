В Миннесоте арестовали подозреваемого в убийстве депутата-демократа

Предполагаемый преступник — 57-летний Вэнс Лютер Болтер, который выдавал себя за полицейского. В его машине нашли список из 70 имен, куда вошли законодатели-демократы из Миннесоты и других штатов и врачи, занимающиеся абортами

Вэнс Болтер (Фото: MnDPS_DPS / X)

В американском штате Миннесота задержали мужчину, подозреваемого в убийстве депутата-демократа члена палаты представителей штата Мелиссы Хортман и ее мужа Марка, передает The Wall Street Journal со ссылкой на полицию.

Предполагаемый преступник — 57-летний Вэнс Лютер Болтер. Его выследили в лесистой местности штата и задержали в городе Грин-Айн (округ Сибли), где он жил. Розыск Болтера длился почти два дня, в ней участвовали ФБР и Служба маршалов США. Представитель полиции Марк Брули назвал погоню «самой масштабной в истории штата».

Хортман и ее супруга Болтер застрелил в ночь на 14 июня. Тогда же он совершил нападение на сенатора от штата Джона Хоффмана, тоже демократа, и его жену. Ему предъявили два обвинения в убийстве и два — в покушении на убийство, сообщает AP.

Власти пока не разглашают, какими мотивами руководствовался предполагаемый преступник.

Стрелявший был одет в полицейскую форму и выдавал себя за сотрудника полиции. В машине, брошенной Болтером, нашли список из около 70 имен. В нем были врачи, которые занимались абортами, законодатели-демократы из Миннесоты и других штатов, в том числе губернатор Тим Уолз и генпрокурор Кит Эллисон. Также в автомобиле обнаружили листовки с призывами к протестам против президента Дональда Трампа. В полиции полагают, что задержанный намеревался совершить атаку на каком-то из этих митингов.

Болтер работал в охранной компании Praetorian Guard Security. На сайте фирмы сообщается, что у него есть опыт работы в зонах конфликтов за рубежом, задержанный «занимался ситуацией с безопасностью в Восточной Европе, Африке, Северной Америке и на Ближнем Востоке», передает CNN.

Уолз заявил, что супруги Хортман стали жертвами «политически мотивированного убийства». Мелиссе Хортман было 55 лет, ее впервые избрали в Палату представителей штата в 2004 году. Она получила степень по философии и политологии в Бостонском университете, также училась в Университете Миннесоты и в Гарварде.