Три человека погибли после удара Ирана по центру Израиля
В результате удара по Израилю иранскими ракетами рано утром 16 июня погибли три человека, сообщает Ynet. Такие же данные приводит The Times of Israel.
Медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила о 67 пострадавших, у большинства — легкие травмы. Одна 30-летняя женщина — в тяжелом состоянии, еще шесть человек — в состоянии средней тяжести.
Ynet приводит данные более чем о 100 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, семеро — средней тяжести.
Портал показывает кадры из района Гуш-Дан (включает в себя Тель-Авив) с разрушенными многоэтажными домами. Власти Тель-Авива сообщили, что в самом городе взорвались две иранские ракеты. Ynet ранее сообщал, что повреждения зафиксированы в городе Петах-Тиква под Тель-Авивом.
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