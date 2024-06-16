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Политика ,  
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Ростовский губернатор объяснил «молчание» во время инцидента в СИЗО

Голубев: захват заложников в ростовском СИЗО хотели использовать для провокаций
О захвате заложников в ростовском СИЗО ФСИН сообщила этим утром, спустя несколько часов террористы были ликвидированы. Ростовский губернатор заявил, что ситуация с самого начала была на его контроле и сообщил о попытках провокаций
Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ситуация с захватом заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону с самого начала находилась на его личном контроле, однако «провокаторы с явными антироссийскими настроениями» пытались использовать его молчание в сети для разжигания межнациональной розни. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале (сообщение было опубликовано в 14:07 и стало первым с начала дня).

«Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность. Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграмм-сообщества подхватила тему, и превратила это во флеш-моб», — написал Голубев.

Глава региона также отметил, что видел все комментарии на своей странице в Telegram, но пока их временно закрыл и попросил не подаваться на провокации.

Глава Ингушетии назвал кощунством захват заложников в Курбан-байрам
Общество
Фото:Федор Ларин / РИА Новости

О захвате заключенными заложников в СИЗО-1 в Ростове ФСИН сообщила этим утром. Как писал Shot, шестеро осужденных ночью сбежали из камеры, сломав оконную решетку, и взяли в заложники младшего инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова. Затем преступникам удалось захватить начальника оперативного управления областного управления ФСИН Александра Богму, который приехал на переговоры, сообщил телеграм-канал. Об этом же рассказала член СПЧ Ева Меркачева.

Источник РБК сообщал, что преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им транспорт.

Около 12:00 мск в районе оцепленной территории СИЗО послышались выстрелы. Спустя несколько минут ФСИН сообщила, что заложников освободили, они не пострадали, а преступников ликвидировали. СК возбудил дело по ст. 206 УК (захват заложников).

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов позже уточнил, что среди захвативших заложников в СИЗО было четверо уроженцев Ингушетии, осужденных за терроризм на 18 лет колонии. Действия преступников, особенно в день мусульманского праздника Курбан-байрам, он назвал кощунством. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что за этот инцидент «многим придется ответить погонами».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
СИЗО Василий Голубев Ростовская область захват заложников ИГИЛ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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