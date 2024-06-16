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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска взяли село Загорное в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы взяли под контроль село Загорное неподалеку от Работино Запорожской области, сообщает Минобороны. Ведомство добавило, что войска заняли более выгодные рубежи
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Минобороны России сообщило, что войска взяли под контроль Загорное в Запорожской области. Село с таким названием расположено в Гуляйпольском районе к северо-востоку от Работино.

Согласно переписи населения 2001 года, население Загорного составляло 14 человек.

Ведомство добавило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли «более выгодные рубежи» в этом районе. Также они нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах села Новоселовка Запорожской области и поселков Урожайное и Владимировка в ДНР.

Минобороны сообщило о взятии Старомайорского
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне, 15 июня, Минобороны сообщало о занятии более выгодных рубежей российскими войсками в районе города Гуляйполе, расположенного примерно в 12 км от Загорного.

Последний раз ведомство сообщало о взятии под контроль населенных пунктов 11 июня — тогда российские войска заняли села Тимковка в Харьковской области и Артемовка (украинское название — Мясожаровка) в ЛНР. За день до этого подразделения группировки войск «Восток» взяли село Старомайорское на юге ДНР.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Запорожская область Минобороны

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