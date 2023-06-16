В Госдуме предложили отменить сразу 25 административных статей

Депутаты предлагают отменить сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), некоторые из которых устарели, а также в целях снижения нагрузки на бизнес

Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутаты Госдумы, «в целях снижения административного давления на граждан и субъекты предпринимательской деятельности», предложили отменить сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующий законопроект и сопроводительные документы направлены на отзыв в правительство, рассказал «Ведомостям» лидер фракции «Новые люди» в Госдуме и соавтор поправок Алексей Нечаев.

В частности, депутаты предлагают отменить введенную в 2020 году ст. 20.6.1 КоАПа (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). «Во время ковида по ней привлекли огромное количество ИП и юрлиц. Чаще наказывали за отсутствие маски у сотрудников: кассиров, продавцов в магазинах. Штрафы сильно били по карманам предпринимателей: их размер для ИП составлял от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц — от 100 000 до 300 000 руб.», — объяснил Нечаев. За период действия ограничений по ст. 20.6.1 КоАПа было привлечено к ответственности более 1 млн ИП и компаний, говорится в пояснительной записке к инициативе. Коронавирус прошел, а удобная формулировка «повышенная готовность» в КоАПе осталась, отметил глава фракции «Новые люди».

Помимо этого, депутаты предложили отменить следующие статьи КоАП:

ст. 14.15.2 и 14.15.3, предполагающие штрафы за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года;

ст. 5.28. — 5.33. и 5.7, которые регулируют трудовые отношения и, по мнению депутатов, дублируют ст. 5.27 и 5.27.1;

ст. 19.7.13 о непредставлении или несвоевременном представлении в таможенный орган формы учета перемещения товаров — депутаты предлагают обязать ФТС получать информацию о статистическом перемещении товаров не от предпринимателей, а от ФНС.

ст. 5.7 об отказе в предоставлении отпуска для участия в выборах;

ст. 6.2 о незаконном занятии народной медициной;

ст. 10.13 о нарушении правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений;

ст. 11.8.1 об управлении маломерным судном судоводителем без документов;

ст. 13.3 об изготовлении или установке радиоэлектронных средств без специального разрешения;

ст. 19.2 об умышленном повреждении или срыве печати, пломбы;

ст. 20.6.1 о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Также предлагается отменить статьи, регулирующие отношения работника с работодателем в части заключения и исполнения коллективного договора, о взаимоотношениях с налоговыми органами и представлении налоговой декларации и об административных правонарушениях в сфере воинского учета.

Над идеей освобождения предпринимателей от избыточной нагрузки власти думают не первый год. О том, чтобы написать новую версию КоАПа, которая не была бы, по словам депутата Павла Крашенинникова, «лоскутным одеялом» (нынешняя версия была впервые принята в 2001 году), не угрожала бы ни гражданам, ни бизнесу и устраивала бы силовые структуры, начали активно говорить в 2016 году.

Разработка нового КоАП идет уже несколько лет. Минюст представлял несколько проектов, многие положения которых были подвергнуты критике. В январе этого года ведомство заявило, что продолжает работу над новым КоАП. Этим занимается межведомственная рабочая группа с участием представителей более 100 государственных органов и организаций.

Минюст отмечал, что планирует провести «систематизацию и гуманизацию действующего законодательства об административных правонарушениях», усилить его профилактическую роль и эффективность регуляторной функции. Одним из направлений является снижение административной нагрузки на бизнес, указало ведомство.

О том, что властям необходимо снизить нагрузку на бизнес неоднократно говорил президент Владимир Путин. В апреле прошлого года он поручил правительству «обеспечить дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес».