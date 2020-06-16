В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн

Боевики объяснили похищение борьбой с коррупцией и желанием помешать финансированию терроризма

Фото: Fawaz Salman / Reuters

В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты. Всего они похитили 64 млрд риалов ($255 млн), сообщает агентство Reuters.

В ЦБ Йемена уже осудили случившееся и предупредили, что похищение столь большой суммы может привести к «опасным последствиям».

В свою очередь, в «Южном переходном совете» похищение денег объяснили мерами по борьбе с коррупцией. В заявлении, которое цитирует Reuters, указывается, что поддерживаемое Катаром правительство не сможет использовать эти деньги для поддержки терроризма.

«Южный переходный совет» и правительство Йемена являются союзниками в войне против боевиков-хуситов, контролирующих южные районы страны. Как отмечает Reuters, похищение 64 млрд риалов может привести к разрыву соглашения, которое и так не всегда выполнялось, поскольку в совете постоянно обвиняют власти в плохом управлении.