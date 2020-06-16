«Единая Россия» выбрала пять новых кандидатов на губернаторские выборы

Единороссы на заседании президиума генсовета 16 июня объявят о выдвижении на выборы еще пяти губернаторов. В общей сложности партия власти выдвинет 14 глав регионов из 20, которым предстоит избираться в этом году

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Во вторник, 16 июня, на заседании президиума генсовета «Единой России» будет объявлено о выдвижении для участия в предварительном внутрипартийном голосовании пяти губернаторов, рассказали РБК два единоросса.

Объявит об этом секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак. Речь идет о Василии Голубеве (Ростовская область), Иване Белозерцеве (Пензенская область), Александре Дрозденко (Ленинградская область), Наталье Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрии Бездудном (врио губернатора Ненецкого автономного округа).

В Ростовской, Пензенской и Ленинградской областях главы избираются прямым голосованием, в ХМАО и НАО — заксобраниями регионов. На прошлом заседании президиума генсовета неделю назад единороссы объявили о выдвижении девяти глав регионов — как идущих на очередные сроки, так и новых врио. Ими стали Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Александр Богомаз (Брянская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Владислав Шапша (Калужская область), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область).

Таким образом, в общей сложности число губернаторов, которых выдвинет партия власти, составит 14 человек. Всего в Единый день голосования 13 сентября выборы глав запланированы в 20 регионах, из них в 18 состоятся прямые выборы, еще в двух губернаторов изберут заксобрания.