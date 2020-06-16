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Политика ,  
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«Единая Россия» выбрала пять новых кандидатов на губернаторские выборы

Единороссы на заседании президиума генсовета 16 июня объявят о выдвижении на выборы еще пяти губернаторов. В общей сложности партия власти выдвинет 14 глав регионов из 20, которым предстоит избираться в этом году
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Во вторник, 16 июня, на заседании президиума генсовета «Единой России» будет объявлено о выдвижении для участия в предварительном внутрипартийном голосовании пяти губернаторов, рассказали РБК два единоросса.

Объявит об этом секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак. Речь идет о Василии Голубеве (Ростовская область), Иване Белозерцеве (Пензенская область), Александре Дрозденко (Ленинградская область), Наталье Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрии Бездудном (врио губернатора Ненецкого автономного округа).

В Ростовской, Пензенской и Ленинградской областях главы избираются прямым голосованием, в ХМАО и НАО — заксобраниями регионов. На прошлом заседании президиума генсовета неделю назад единороссы объявили о выдвижении девяти глав регионов — как идущих на очередные сроки, так и новых врио. Ими стали Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Александр Богомаз (Брянская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Владислав Шапша (Калужская область), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область).

Таким образом, в общей сложности число губернаторов, которых выдвинет партия власти, составит 14 человек. Всего в Единый день голосования 13 сентября выборы глав запланированы в 20 регионах, из них в 18 состоятся прямые выборы, еще в двух губернаторов изберут заксобрания.

«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
Политика
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Из оставшихся шести глав регионов пятеро пойдут самовыдвиженцами. Это Игорь Кобзев (врио губернатора Иркутской области), Дмитрий Махонин (врио губернатора Пермского края, в 2016 году участвовал в выборах в Госдуму от «Яблока»), Владимир Солодов (врио губернатора Камчатского края), Владимир Уйба (врио главы Коми) и Олег Николаев (врио главы Чувашии, бывший депутат Госдумы от «Справедливой России»).

«Никто из них не является членом «Единой России», но партия поддержит их на выборах», — подчеркнул один из единороссов в беседе с РБК.

Еще один губернатор — глава Смоленской области Алексей Островский является членом ЛДПР, эта партия и выдвинет его.

В 2019 году единороссы выдвинули в общей сложности 13 губернаторов, из них десять избирались на прямых выборах, трое — заксобраниями. Шестеро глав регионов участвовали в кампании в качестве самовыдвиженцев, что было рекордом с момента возвращения прямых губернаторских выборов. При этом один из тогдашних самовыдвиженцев, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, был членом «Единой России» на момент своего назначения в регион, а другой — врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, приостановил членство в партии власти в 2012 году, став ее сторонником.

В октябре прошлого года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил с критикой самовыдвижения членов партии, призвав прекратить эту практику. «Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него (самовыдвиженца) не проголосуют», — заявлял тогда Медведев.

Автор: Наталья Галимова
Теги: «Единая Россия», выборы, Александр Дрозденко, Василий Голубев
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