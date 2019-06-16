AP сообщило о возможных европейских санкциях против Мадуро

Ограничения, выяснило агентство, обсуждают в Британии, Франции, ФРГ, Испании и Голландии. Чтобы они были одобрены на уровне ЕС, их должны поддержать все 28 стран блока, однако четыре из них не признают Гуаидо президентом Венесуэлы

Николас Мадуро (Фото: Andres Martinez Casares / Reuters)

Ряд европейских стран рассматривает возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников боливарианской республики. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов и членов венесуэльской оппозиции, которые знакомы с этими планами, сообщает Associated Press (AP).

Ограничения, по словам источников агентства, могут быть связаны с «репрессиями» властей республики против своих политических противников. Речь, по информации собеседников Associated Press, идет о финансовых ограничениях и ограничениях на въезд в определенные страны. Санкции, указывают источники агентства, обдумывают, в частности, власти Великобритании, Франции, Германии, Испании и Нидерландов. При этом Европейскому совету подобная инициатива пока так и не была предложена.

Нет и согласованности относительно сроков введения подобных санкций и тех, кто в итоге должен под ними оказаться, пишет AP. Это агентство объясняет страхом европейских государств сорвать такими действиями переговоры относительно выхода Венесуэлы из кризиса. Тем не менее обсуждение возможных ограничений продолжается.

Мадуро, по словам двух источников агентства, входит в число десятков венесуэльских чиновников, в отношении которых, по мнению западных стран, должны быть применены ограничения. Однако окончательного решения по поводу того, вносить ли президента боливарианской республики в черный список или нет, так и не принято, говорят собеседники AP.