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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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AP сообщило о возможных европейских санкциях против Мадуро
Ограничения, выяснило агентство, обсуждают в Британии, Франции, ФРГ, Испании и Голландии. Чтобы они были одобрены на уровне ЕС, их должны поддержать все 28 стран блока, однако четыре из них не признают Гуаидо президентом Венесуэлы
Николас Мадуро (Фото: Andres Martinez Casares / Reuters)

Ряд европейских стран рассматривает возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников боливарианской республики. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов и членов венесуэльской оппозиции, которые знакомы с этими планами, сообщает Associated Press (AP).

Ограничения, по словам источников агентства, могут быть связаны с «репрессиями» властей республики против своих политических противников. Речь, по информации собеседников Associated Press, идет о финансовых ограничениях и ограничениях на въезд в определенные страны. Санкции, указывают источники агентства, обдумывают, в частности, власти Великобритании, Франции, Германии, Испании и Нидерландов. При этом Европейскому совету подобная инициатива пока так и не была предложена.

Нет и согласованности относительно сроков введения подобных санкций и тех, кто в итоге должен под ними оказаться, пишет AP. Это агентство объясняет страхом европейских государств сорвать такими действиями переговоры относительно выхода Венесуэлы из кризиса. Тем не менее обсуждение возможных ограничений продолжается.

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Мадуро, по словам двух источников агентства, входит в число десятков венесуэльских чиновников, в отношении которых, по мнению западных стран, должны быть применены ограничения. Однако окончательного решения по поводу того, вносить ли президента боливарианской республики в черный список или нет, так и не принято, говорят собеседники AP.

Большего согласия европейские страны, по их словам, достигли в вопросе о санкциях против высокопоставленных военных чиновников Венесуэлы и работников судебных органов страны. Именно они, уверены собеседники Associated Press, сыграли важную роль в арестах союзников лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо. Также в европейском черном списке рискует оказаться венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес. Его источники AP связывают с отключением вещания в Венесуэле испанской телекомпании Antena 3 и британский Би-би-си в этом году.

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Для того, чтобы санкции против кого-либо были введены со стороны ЕС, напоминает агентство, эти ограничения должны поддержать все 28 стран-членов блока. Однако по меньшей мере четыре из них — Италия, Греция, Словакия и Кипр — не признают Гуаидо как законного лидера Венесуэлы.

В случае же, если санкции против Мадуро все-таки будут введены, они станут уже не первыми. Администрация президента США Дональда Трампа внесла президента боливарианской республики в свой черный список почти два года назад. Также под американскими санкциями находятся более 100 венесуэльских чиновников. Ограничения запрещают им вести бизнес с американцами, также в Соединенных Штатах заблокированы их активы.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Евросоюз
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