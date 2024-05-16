Песков рассказал, о чем неформально поговорили Путин и Си Цзиньпин
Президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, обсудили международные проблемы и Украину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По его словам, «вечернее общение» заняло около четырех часов. «Обсудили международные дела и Украину», — сказал пресс-секретарь президента.
Кремль после завершения неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина опубликовал кадры их совместной прогулки в Пекине.
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